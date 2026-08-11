Cofepris descarta riesgo sanitario en Riviera Maya tras alerta del Reino Unido, no hay cyclospora en los hoteles

La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó que el parásito cyclospora no se encuentra en los hoteles de la Riviera Maya, esto tras una rigurosa revisión sanitaria de los diversos establecimientos de la región donde se garantizó que los turistas del Caribe mexicano no estarán expuestos a la "diarrea explosiva" que genera este organismo.

A través de un comunicado, las autoridades explicaron que las investigaciones surgieron luego de que Reino Unido emitiera un aviso de viaje, donde el gobierno británico había reportado un incremento de problemas estomacales severos en visitantes que habían estado en la región, lo que terminó por activar los protocolos de vigilancia epidemiológica de manera inmediata en México.

¿Qué medidas tomó la Cofepris en Quintana Roo?

Con el fin de atender la alerta internacional, la Cofepris implementó un operativo de muestreo directo en 16 hoteles de la Riviera Maya, esto con el objetivo de buscar rastros de microorganismos en elementos de consumo diario de los huéspedes; el proceso se llevó a cabo de la siguiente manera:



Se recolectaron 32 muestras de frutas y verduras frescas dispuestas en las barras de alimentos

Se analizaron 11 muestras de agua de uso humano para evaluar su calidad fisicoquímica y microbiológica

Tras la vigilancia sanitaria y análisis moleculares en hoteles de la región, #Cofepris informa que las muestras arrojaron resultados negativos al patógeno. 🛡️

Consulta la información completa aquí: 🔗 https://t.co/W7Wj8f6HOF pic.twitter.com/APek7xvpP8 — COFEPRIS (@COFEPRIS) August 11, 2026

Resultados de los análisis de laboratorio en Quintana Roo

Los estudios, realizados en el laboratorio nacional de referencia mediante pruebas moleculares de alta precisión, conocidas como PCR en tiempo real, fueron contundentes; todos los alimentos y líquidos evaluados dieron negativo al patógeno Cyclospora cayetanensis, la cual fue causante de infecciones intestinales.

Por ello, la evidencia científica demuestra que la Riviera Maya se mantiene como un destino seguro, pues los controles de higiene y manipulación de los alimentos en puntos verificados operan dentro de los márgenes de seguridad internacional, donde los visitantes pueden disfrutar de sus estancias con tranquilidad, ya que no hay riesgo de contaminación.

¿Qué pasará con la vigilancia del cyclospora en la Riviera Maya?

Para mantener tranquilo al turismo nacional y extranjero, la Cofepris y la Dirección General Epidemiológica anunciaron que mantendrán un monitoreo constante en el sector hotelero, esto debido a que el rastreo de vigilancia de la cadena alimentaria es prioritaria para prevenir futuras alertas y proteger la salud pública de este destino turístico, uno de los más importantes del país.