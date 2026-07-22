Brote de Cyclospora: cifras actuales de los estados afectados, casos del parásito que provoca diarrea explosiva

Un brote de Cyclospora, un parásito microscópico que puede contaminar alimentos frescos y el agua, mantiene bajo vigilancia sanitaria a decenas en Estados Unidos ya que ha causado diarrea explosiva a varias personas afectando su salud. Este es el panorama de este caso hasta el día hoy.

¿Cuántos casos de Cyclospora se han registrado?

Aunque el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., aseguró que el brote está "bajo control" tras el retiro del producto, especialistas advierten que la enfermedad puede tardar varios días o incluso semanas en manifestarse, por lo que continúan apareciendo nuevos casos.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hasta la semana pasada se habían identificado cerca de 7 mil casos de ciclosporiasis adquirida en Estados Unidos durante la temporada 2026.

Hasta el momento se registran 1,645 casos confirmados, alrededor de 5,100 casos adicionales que permanecen bajo análisis para determinar si fueron adquiridos dentro del país. Los CDC han relacionado 1,644 casos con el brote multiestatal que afecta principalmente al Medio Oeste.

Sin embargo las autoridades reconocen que el número real podría ser mayor, ya que muchas personas no buscan atención médica o aún no han sido diagnosticadas.

Estados de Estados Unidos afectados por el brote

Los CDC han identificado cinco estados directamente relacionados con el brote: Michigan, Ohio, Indiana, Kentucky y Virginia Occidental. No obstante, 34 estados han reportado al menos un caso de ciclosporiasis adquirida dentro del país durante esta temporada.



Michigan: 6,571 casos

Ohio: 1,244 casos

Indiana: 511 casos

Kentucky: 192 casos

Virginia Occidental:195 casos

¿Cuáles son los síntomas de la Cyclospora?

Los síntomas suelen aparecer entre varios días y hasta dos semanas después de consumir alimentos o agua contaminados. Entre los principales síntomas se encuentran:



Cólicos o dolor abdominal

Náuseas

Vómito

Pérdida del apetito

Exceso de gases

Deshidratación, especialmente en niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

La ciclosporiasis suele manifestarse con una diarrea acuosa y de aparición repentia, puede prolongarse durante varios días o incluso semanas si no se recibe el tratamiento adecuado.