Tras brote en EU, expertos revelan cómo controlar la diarrea explosiva con tratamientos clave

Un nuevo brote parasitario en Estados Unidos (EU) puso en el "ojo del huracán" a la diarrea explosiva o acuosa, una afección repentina que más allá del malestar, puede causar deshidratación severa y aunque cualquiera puede padecerla, afecta de mayor manera y con grave riesgo a niños y adultos mayores.

FDA and @CDCgov continue investigating a multistate outbreak of Cyclospora illnesses.



At this time, we are advising consumers to avoid eating shredded iceberg lettuce from Mexico served at Taco Bell locations in IN, MI, KY, OH, and WV.



FDA is investigating with CDC and… — U.S. FDA (@US_FDA) July 17, 2026

Por ello, Mayo Clinic, una organización médica sin fines de lucro estadounidense y reconocida por su atención clínica e investigación, compartió una serie de tratamientos integrales para esta afectación que actualmente se dispersa por EU.

De manera inicial, los especialistas recomiendan priorizar la hidratación adecuada con electrolitos y ajustar la dieta de manera inmediata sin recurrir a la automedicación, pero en Azteca Noticias te damos todos los detalles para controlar la infección desde casa y los síntomas clave para acudir al médico de manera inmediata.

¿Qué es la diarrea explosiva y cómo se diagnostica?

Según Mayo Clinic, esta es una alteración gastrointestinal que se diagnostica mediante la revisión de antecedentes médicos, análisis de sangre —para medir electrolitos—, muestras de heces —para buscar bacterias o parásitos— y, en casos persistentes, pruebas de aliento o endoscopias.

Stomach viruses like norovirus are likely circulating in many communities. Norovirus can cause sudden vomiting, diarrhea, and stomach pain and spreads easily through close contact and contaminated food or surfaces.



Most people recover within a few days, but dehydration can be a… pic.twitter.com/HVTHFXuvfR — Mayo Clinic (@MayoClinic) December 26, 2025

Los especialistas recalcaron que, si el cuadro no desaparece por sí solo en un par de días tras los cambios en dieta o persisten los signos de deshidratación severa, heces negras o con sangre, es necesario acudir de manera urgente al médico. Lo ideal es iniciar la atención primaria con un médico general, pero en casos crónicos, hay que sacar cita con un gastroenterólogo.

¿Cómo controlar la diarrea explosiva?

Entre los tratamientos y medicamentos que se pueden usar contra la diarrea explosiva, los especialistas piden que se use agua con electrolitos de manera obligatoria, o soluciones como Pedialyte en el caso de los niños. En el caso de antibióticos o antiparasitarios, se recomienda que solo se tomen con su respectiva receta médica, ya que no sirven para contratacar el virus.

Asimismo, piden tener precaución con los antidiarreicos de venta libre como la loperamida, ya que pueden empeorar las infecciones al impedir que el cuerpo expulse al patógeno.

Como recomendaciones a cambiar el estilo de vida y la dieta durante la diarrea explosiva, los especialistas sugieren:



Aumentar la ingesta de agua, caldos y jugos

Evitar consumir alcohol y/o cafeína

Adoptar una dieta blanda de transición con galletas saladas, tostadas, arroz, pollo y huevos

Suspender lácteos, alimentos grasos, ricos en fibra o condimentados

Integrar probióticos con cápsulas o yogur para restablecer las bacterias saludables

Este cambio no garantiza acortar el ataque, pero sí mejorar de manera inmediata las incomodidades de la diarrea explosiva. En caso de que las afectaciones continúen, lo idea es que te prepares para la consulta con las siguientes acotaciones:

