Exmilitar británico sale de Afganistán con 200 perros que rescató

Un exmilitar británico logró salir de Afganistán con cerca de 200 perros y gatos que rescató del país, gracias a la organización que fundó en 2006 en la capital Kabul y tras haber servido al ejército de Reino Unido.

It has always been people and animals. We are determined to support the #nowzad staff still in Afghanistan. We don’t give up. #OperationArk https://t.co/rio2c4nSto — NOWZAD (@Nowzad) August 31, 2021

“Sí, logré llevar a los animales de Nowzad en un vuelo a un lugar seguro. No pude llevarme a mi personal cuando los talibanes me pusieron un AK-47 en la cara y me dijeron que se iban a quedar. No pude hacer mucho, pero eso no significa que nos hayamos rendido. Siempre lo fue y siempre lo será; 'personas y animales'”, explicó en sus redes sociales

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De acuerdo con medios internacionales, el exmilitar Peter Farthing y los perros que rescató arribaron al aeropuerto de Heathrow, Reino Unido, el pasado domingo por la mañana, luego de que quedó atrapado por las explosiones en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, Afganistán, del pasado jueves 26 de agosto.

A través de su cuenta de Twitter, el exmilitar anunció que tenía “emociones encontradas” tras su salida de Afganistán y un “verdadero sentimiento profundo de tristeza” por los afganos que se quedaron en el país, luego de que los talibanes tomaron el control de Kabul.

Arrived Heathrow with partial success of #OpArk Mixed emotions & true deep feeling of sadness for Afghan today. Heathrow Ops centre, Border Force, HARC & Air Pets were all bloody amazing. Witnessed 1st hand the compassion Heathrow is showing Afghan refugees. 🙏🏼❤️#AboveAndBeyond — Pen Farthing (@PenFarthing) August 29, 2021

En el mensaje, el exmilitar británico Peter Farthing destacó que las autoridades de su país están colaborando para brindar refugio a los afganos que dejaron atrás su país tras la llegada de los talibanes.

Exmilitar se negó a abandonar a sus perros en Afganistán

A pesar de la llegada de los talibanes a Kabul, Afganistán, a inicios de agosto, el exmilitar se negó a salir del país para no dejar abandonados a todos los perros y gatos que ha podido rescatar durante los últimos 15 años desde que fundó la organización Nowzad en 2006.

De acuerdo con medios internacionales, el médico veterinario, Iain McGill, quien viajó junto al exmilitar desde Afganistán hacia Reino Unido, dijo que estuvieron acompañados por entre 90 y 100 perros y entre 60 y 70 gatos en el vuelo.

Los animales, considerando lo que han pasado, están en muy buena forma en general, dijo el médico veterinario.

Con la organización Nowzad, el exmilitar se encargó, durante los últimos 15 años, de esterilizar, vacunar y enviar a sus nuevos hogares a los perros y gatos que rescataba.