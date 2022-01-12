Explosión de coche bomba en aeropuerto de Somalia, deja varios muertos

La explosión de un coche bomba en una carretera que conduce al aeropuerto de Somalia, Mogadiscio, dejó once muertos, 15 heridos e importantes daños en la zona que rodea a la terminal aérea del país africano.

De acuerdo con el jefe de servicios de ambulancia de Somalia, la explosión fuera del aeropuerto internacional de la capital de Somalia fue un ataque que causó el grupo yihadista Al-Shabaab, el cual está vinculado a al-Qaeda.

A través de un comunicado, el grupo yihadista Al-Shabaab, reclamó la explosión e informó que tenía como objetivo a “oficiales extranjeros”.

El ataque ocurrió en el distrito de Waberi, en la llamada Carretera del 21 de Octubre, donde se observó la explosión cerca del Aeropuerto Internacional Aden Adde a unos días de que los líderes somalíes acordaran un nuevo calendario para las elecciones que ya se han retrasado en África.

En redes sociales, el fundador del servicio de ambulancias de Aamin, Abdulkadir Adan, publicó una foto del coche bomba destrozado y tuiteó que estaba "profundamente entristecido por la pérdida de vidas y heridos" en Mogadiscio.

I am deeply saddened by the loss of life and injuries in Mogadishu,Somalia @HarunMaruf pic.twitter.com/5ennWL5hms — Dr. Abdulkadir Adan (@DrAadem) January 12, 2022

Explosión de coche bomba en Somalia fue un ataque suicida

El policía, Farhan Ahmed Nur dio a conocer que “la enorme explosión" del coche bomba fue causada por un suicida y dirigida a un convoy que pasaba por un puesto de control en el perímetro oriental del aeropuerto de Somalia.

Al parecer, el ataque fue causado por el grupo extremista al-Shabab, el cual está vinculado con al-Qaeda, que controla partes de Somalia, y a menudo lleva a cabo atentados con bombas en lugares de alto perfil en la capital.

Este grupo, tiene como objetivo derrocar al gobierno central e imponer una interpretación estricta de la ley islámica.

Por ese motivo, lleva a cabo frecuentes ataques con armas y bombas contra objetivos gubernamentales y de seguridad, pero también contra civiles, así como contra las tropas de paz de la Unión Africana.

Los reportes comentaron que el ataque suicida tenía como objetivo un convoy de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que tiene oficinas en la denominada "Zona Verde", que aloja también a embajadas y a la fuerza multinacional de la Misión de la Unión Africana para Somalia (AMISOM).

Sin embargo, otros testigos aseguraron que un convoy de seguridad privada de varios vehículos que escoltaban a extranjeros, pasaba por la carretera cuando ocurrió la explosión en el aeropuerto con un coche bomba.

El 8 octumbre del 2021, también ocurrió un ataque suicida con una explosión en mezquita de Afganistán.