Explosión destruye hotel Saratoga, en La Habana Vieja, Cuba

Explosión destruye el Hotel Saratoga, en la Habana Vieja, Cuba. Testigos aseguran haber escuchado un fuerte estruendo. Equipos atienden la emergencia en medio de enormes llamas y columnas de humo.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel confirma que al menos 18 personas murieron debido a la explosión y 30 más resultaron heridas, entre ellas varios niños.

La explosión ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana (hora de Cuba) y provocó el derrumbe de una parte del emblemático Hotel Saratoga, frente al Capitolio cubano, la sede del parlamento del país.

La policía y equipos de rescate de Cuba acuden al lugar para atender la emergencia y acordonan puntos clave como edificios cercanos al Hotel Saratoga y el Capitolio.

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También desalojan una escuela cercana a la explosión, que no resultó dañada, y los niños salieron ilesos.

En algunas imágenes se pueden observar las ambulancias llegando a la zona de la emergencia y trasladar a los heridos a un hospital del casco antiguo de La Habana, donde los reciben una multitud de enfermeras, policías y médicos.

También se difunden imágenes donde se ve el Hotel Saratoga con las paredes destruidas tras la explosión.

El Hotel Saratoga, de estilo neoclásico, fue remodelado por una empresa británica tras la caída de la Unión Soviética y durante muchos años fue considerado el lugar al que acudían los representantes del Gobierno y las celebridades.

¿Qué causó la explosión en el Hotel Saratoga de Cuba?

El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel negó que la explosión registrada este viernes en el Hotel Saratoga fuera causada por un bomba y añadió que una fuga de gas podría ser la causa más probable del accidente.

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De acuerdo con información de medios locales, la explosión ocurrió cuando un camión, estacioanado afuera del hotel distribuía gas licuado al Hotel Saratoga.

Sin embargo, el presidente de Cuba dijo que las autoridades continuarán con la investigación para informar qué provocó la explosión, si se trató de un accidente o por falta de mantenimiento y negligencia.

