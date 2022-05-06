Hotel Saratoga: de vecindad a un hospedaje cinco estrellas en Cuba

En el centro histórico de La Habana, Cuba, se sitúa el Hotel Saratoga, un inmueble histórico que comenzó a construirse en 1879 y que después de pasar por diferentes etapas, como ser una vecindad, se convirtió en una imagen icónica de la capital cubana.

El edificio se terminó de construir en 1888, tenía tres plantas: la primera funcionaba como tienda y almacén de tabacos, la segunda tenía viviendas y la tercera era ocupada por el Hotel Alcázar, con 43 habitaciones y un salón comedor.

En el año 1933 se unificaron todos los espacios del inmueble y comenzó a funcionar el Hotel Saratoga, que según las guías turísticas es uno de los hoteles más importantes de La Habana.

“El inmueble mantuvo su vitalidad hasta la década de 1960 en que fue intervenido por el gobierno revolucionario. A partir de entonces se convirtió en un edificio de vecindad con múltiples subdivisiones hasta quedar desocupado por su estado deplorable”, señaló el Hotel Saratoga en su página web.

Hotel Saratoga, un espacio de cinco estrellas en el corazón de Cuba

La recuperación de varios hoteles en Cuba comenzó en 1998, pero hasta 2001 iniciaron los trabajos de restauración en este inmueble que se ubica en el cruce de las calles Prado y Dragones.

Finalmente, en noviembre de 2005 se inauguró el renovado el Hotel Saratoga, de cinco estrellas y que conserva su “fachada monumental”, cuya esquina tiene un ángulo circular rematado por una cresta, con arcadas de tipo dórico en los pisos inferiores, y jónico y corintio en las plantas superiores.

A pesar de “las indiscriminadas intervenciones”, el hotel mantiene elementos de valor como sus rejas, que fueron fundidas por el artesano inglés Guillermo Gardner que vivía en Cuba; así como carpintería francesa, escalera de mármol y celosías de madera.

El Hotel Saratoga tiene 96 habitaciones, dos bares, dos restaurantes, un spa, un gimnasio y una alberca en la azotea. Entre sus huéspedes están Beyoncé y su esposo, el rapero Jay-Z, que se alojaron en este inmueble durante sus vacaciones en Cuba, aunque también figuran los nombres de Madonna y Mick Jagger, integrante de los Rolling Stones.

Otra anécdota tiene que ver con las Anacoanas, la primera orquesta cubana formada solo por mujeres, que nació entre las paredes de este hotel y que ofrecía espectáculos en los portales del inmueble.

