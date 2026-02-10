Explosión en ducto de Pemex en Oaxaca deja tres muertos y seis heridos en el Istmo

Una explosión en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Oaxaca dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas y seis lesionadas, informaron autoridades de Protección Civil este martes 10 de abril en la región del Istmo de Tehuantepec.

El incidente ocurrió durante la mañana en la comunidad de El Barrio de la Soledad, cuando se realizaban trabajos ordinarios de mantenimiento interno en el ducto de Pemex . Durante el proceso se produjo una primera explosión , seguida de un incendio en el predio donde se localiza una estación de rebombeo.

¿Dónde ocurrió la explosión del ducto de Pemex en Oaxaca?

La explosión del ducto de Pemex se registró en la zona conocida como Loma Larga, dentro del municipio de El Barrio de la Soledad, una región estratégica del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca por donde cruzan instalaciones clave de la red energética.

Tras el estallido, corporaciones de emergencia se trasladaron al sitio para controlar la situación y evitar riesgos adicionales en la infraestructura y en comunidades cercanas.

Saldo preliminar: muertos y heridos tras explosión en ducto de Pemex

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca confirmó que la explosión en el ducto de Pemex dejó tres personas sin vida y al menos seis lesionadas. Los heridos fueron trasladados a clínicas particulares para recibir atención médica especializada.

Las autoridades detallaron que todos los lesionados fueron estabilizados y permanecen bajo observación, mientras se evalúa la magnitud del incidente.

Continúan labores de seguridad tras explosión en Oaxaca

Luego de la explosión y el incendio, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca, junto con otras corporaciones, mantienen labores de mitigación de riesgos, enfriamiento del área y resguardo del perímetro del ducto de Pemex.

La zona permanece acordonada mientras se realizan revisiones técnicas para determinar las condiciones de seguridad del ducto, así como las causas precisas que provocaron la explosión durante el mantenimiento.

Las autoridades estatales indicaron que continuarán informando conforme avancen las diligencias y se garantice el control total del área afectada en Oaxaca.

Gobernador de Oaxaca fija postura tras explosión en ducto de Pemex

El gobernador de Salomón Jara Cruz informó que, tras la explosión registrada en un ducto de Pemex en Oaxaca, giró instrucciones para brindar todo el apoyo necesario a las personas afectadas en el municipio de El Barrio de la Soledad, en el Istmo de Tehuantepec.

El mandatario estatal confirmó que seis personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de inmediato para recibir atención médica, mientras que tres más fallecieron a consecuencia del incidente ocurrido durante labores de mantenimiento en el ducto de Pemex.