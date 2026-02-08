Explosión de pirotecnia mata a tres estudiantes en Oaxaca: quiénes eran

Tres estudiantes murieron tras una explosión registrada en un taller de pirotecnia en San Mateo Sosola, Oaxaca, luego de un estallido que provocó un incendio de gran magnitud, destrucción total del inmueble y la movilización inmediata de cuerpos de emergencia.

Atención de emergencia tras la explosión en Oaxaca

El estallido ocurrió de forma repentina dentro del inmueble donde se elaboraba y almacenaba material de pirotecnia. Vecinos de la zona escucharon una fuerte detonación y dieron aviso a los servicios de emergencia al observar llamas salir del lugar.

Tras la explosión, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado de Oaxaca, con apoyo de una pipa de agua y elementos de Protección Civil municipal, logró sofocar el incendio generado por la pirotecnia.

Al ingresar al sitio, autoridades confirmaron que la explosión por pirotecnia dejó tres personas sin vida y una más lesionada; mientras que la zona fue acordonada ante el riesgo de una nueva detonación.

La persona lesionada fue atendida en el sitio y trasladada al Hospital General de Asunción Nochixtlán para recibir atención médica especializada, confirmaron los Servicios de Salud de Oaxaca.

Quiénes eran los tres estudiantes que murieron en la explosión

Horas después, se confirmó la identidad de las víctimas. Se trataba de María Leidy Rivera Hernández, Angélica Rivera Chávez y Emilio Valentín Mayoral Rivera, estudiantes vinculados al plantel 253 del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca , ubicado en San Mateo Sosola.

De acuerdo con información oficial, Emilio Valentín Mayoral Rivera participaba en actividades relacionadas con la pirotecnia, mientras que las otras dos personas se encontraban en el lugar cuando ocurrió la explosión.

Respecto al accidente en San Mateo Sosola, donde se reportó una explosión por pirotecnia, he dado instrucciones precisas para que las instituciones correspondientes brinden el apoyo necesario a las personas afectadas y hemos activado la red hospitalaria en la zona.



Investigación por explosión en Oaxaca

Luego del siniestro, la Fiscalía General del Estado inició las diligencias ministeriales correspondientes; peritos realizaron el levantamiento de los cuerpos y comenzaron la integración de la carpeta de investigación para determinar qué provocó la explosión y si el taller de pirotecnia contaba con los permisos necesarios para operar.

El gobernador de Oaxaca informó que se activó la red hospitalaria y que se instruyó a las dependencias estatales a brindar apoyo a las personas afectadas, mientras continúan las investigaciones por la explosión de pirotecnia ocurrida en San Mateo Sosola.