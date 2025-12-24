Tragedia en Pensilvania: Explosión e incendio consumen un asilo de ancianos

La tarde de este martes se convirtió en una pesadilla para los residentes y el personal del Bristol Health & Rehab Center, un asilo ubicado en Filadelfia, Pensilvania, anteriormente conocido como Silver Lake. Una fuerte explosión sacudió las instalaciones, provocando un incendio masivo y el colapso de una parte del edificio.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:00 pm, movilizando de inmediato a decenas de agencias de emergencia de Pensilvania y Nueva Jersey. Vecinos y trabajadores corrieron contra el reloj para sacar a los ancianos en sillas de ruedas y camillas mientras el humo cubría la zona.

Two people are dead and others are missing after a fire and explosion tore into a nursing home on the outskirts of Philadelphia, Pennsylvaniahttps://t.co/zT7THjXvGa pic.twitter.com/7GOY6jDZn2 — CNN Breaking News (@cnnbrk) December 24, 2025

Saldo trágico en explosión de asilo: Muertos y búsqueda de desaparecidos

El gobernador Josh Shapiro informó con tristeza que, hasta el momento, se ha confirmado la muerte de dos personas. Sin embargo, la mayor preocupación de las autoridades es que todavía no se ha logrado localizar a todos los residentes del asilo.

Aunque muchos ancianos fueron puestos a salvo, las unidades de rescate trabajan intensamente entre los restos del edificio colapsado, ya que los primeros reportes indicaban que varias personas quedaron atrapadas por los escombros. La policía local señaló que hay varios heridos, aunque afortunadamente ninguno parece estar en estado crítico.

Cuál fue la causa de la explosión

Todo indica que una falla en el suministro de gas fue el detonante de la tragedia. La compañía eléctrica local, PECO, confirmó que sus técnicos llegaron al lugar poco después de las 2:00 p.m. tras recibir reportes de un fuerte olor a gas en la instalación.

Lamentablemente, mientras los operarios realizaban la inspección, ocurrió la explosión. De inmediato, la empresa cortó los servicios de gas natural y electricidad en toda la zona para permitir que los bomberos y paramédicos trabajaran sin riesgo de nuevos estallidos.

I'm on my way to the scene of the explosion at Silver Lake Nursing Home in Bucks County to receive a briefing and meet with the brave first responders and law enforcement on the ground.



To the Bristol community: I’ve got your back, and I’ll be with you soon. https://t.co/RZHS95YJYE — Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) December 23, 2025

Habilitan centro de reunión en Pensilvania

Ante el caos y la evacuación masiva, el distrito escolar de Bristol habilitó la Escuela Secundaria Harry S. Truman como un centro de reunificación. Allí, los familiares pueden acudir para obtener información sobre sus seres queridos y reencontrarse con los abuelos que fueron desalojados del asilo.

El gobernador Shapiro anunció que se trasladará personalmente al lugar de los hechos para supervisar las labores de rescate. "Por favor, únanse a nosotros en oración por la comunidad de Bristol", pidió el mandatario a través de sus redes sociales.

Autoridades continuarán con las labores de rescate

La escena sigue activa y es considerada peligrosa debido a la inestabilidad de la estructura. Los bomberos continúan apagando puntos calientes mientras los perros de rescate intentan detectar señales de vida bajo los escombros.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden una lista oficial de las personas localizadas para dar tranquilidad a las familias que aún esperan noticias. La investigación sobre la causa exacta de la fuga de gas comenzará una vez que el edificio sea declarado seguro.