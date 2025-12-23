VIDEO | Fuerte explosión de una pipa de gas GLP sacude gasolinera de Italia

La tarde de este 23 de diciembre se vivió un momento de terror en la autopista A1 de Italia. Una pipa que transportaba Gas Licuado de Petróleo (GLP) provocó una inmensa explosión tras ser impactada por un tráiler portavehículos cerca de la estación de servicio Teano Ovest, en la provincia de Caserta.

El accidente, captado en videos que ya se volvieron virales, muestra cómo el choque por alcance desató un incendio inmediato. La explosión posterior fue tan potente que generó una gigantesca nube de fuego roja y amarilla en forma de hongo, la cual pudo verse desde varios kilómetros de distancia.

🇮🇹 | URGENTE: Un camión cisterna de combustible explotó en una autopista en Teano, Caserta, Italia, provocando una explosión masiva. pic.twitter.com/ZPoTu84ddZ — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) December 23, 2025

Evacuación milagrosa en Italia: Cero víctimas reportadas

A pesar de la magnitud del estallido, el balance humano es milagroso: no se reportan muertos ni heridos. Esto se debió a la heroica y rápida reacción del personal de la gasolinera y de los conductores involucrados.

Al notar que el incendio tras el choque era incontrolable, los empleados activaron los protocolos de emergencia y evacuaron a todos los clientes de las áreas de servicio antes de la detonación final. Momentos después de que el último civil se puso a salvo, la cisterna estalló, sacudiendo la tierra en municipios vecinos como Vairano Patenora y Calvi Risorta.

Explosión de pipa provoca caos vial en Italia

La explosión no solo destruyó parte de la gasolinera entera, sino que dejó profundos cráteres en el asfalto, dejando la calzada completamente intransitable. El accidente ocurrió en uno de los días de mayor tráfico del año, debido a los viajes por las fiestas decembrinas entre Roma y Nápoles.

Las autoridades cerraron la autopista en ambos sentidos para permitir el trabajo de los bomberos de Caserta , Teano y Cassino. Aunque el tramo hacia Roma se reabrió un par de horas después, la dirección hacia Nápoles permaneció bloqueada debido a los daños estructurales en el pavimento.

Teano (CE), Dopo un tamponamento tra mezzi pesanti lungo autostrada #A1, #incendio a una cisterna di GPL: i #vigilidelfuoco hanno evacuato l’area, compresi due autogrill, successivamente l’esplosione. In corso messa in sicurezza e bonifica area [#23dicembre 20:30] pic.twitter.com/lKevKsNHbH — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 23, 2025

Operativo de emergencia y daños materiales en Italia

El estruendo de la explosión fue tan fuerte que muchas localidades cercanas sintieron un temblor similar a un sismo. Equipos especiales de Autostrade per l'Italia trabajaron a marchas forzadas durante la noche para reparar la vía y garantizar que la circulación volviera a la normalidad para la mañana del 24 de diciembre.

Además del vehículo destruido, la onda expansiva dañó severamente uno de los edificios de una empresa restaurantera italiana cercano. Los bomberos tuvieron que enfriar los restos de la cisterna durante horas para evitar nuevos focos de incendio en las regiones de vegetación colindantes.