Lo que impide la indemnización a la familia de Abril “N”, madre que perdió la vida tras la explosión en Iztapalapa

La familia de Abril “N”, madre de cuatro pequeños que perdió la vida tras la explosión de la pipa en Iztapalapa, continúa sin recibir la indemnización que se les prometió. A pesar del tiempo transcurrido y de los trámites realizados, el pago sigue detenido, y recientemente se dio a conocer la razón que ha frenado el apoyo económico que esperan para enfrentar los efectos de la tragedia.

Indemnización a la familia de Abril "N" tras explosión en Iztapalapa

Desde que se registró el incidente, autoridades capitalinas informaron que se han brindado apoyos directos a los deudos, entre ellos la cobertura de gastos funerarios, apoyo solidario, orientación jurídica y atención psicológica especializada para las hijas e hijos de la víctima, así como para las personas que actualmente se hacen cargo de su cuidado.

Abril “N” era madre de dos hijas y dos hijos, quienes hoy están bajo el resguardo de un familiar cercano. De acuerdo con la Fiscalía, las y los menores reciben seguimiento psicológico continuo, con sesiones periódicas y enfoque especializado, como parte de las acciones de protección integral a víctimas indirectas.

La Fiscalia CDMX en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México mantiene el acompañamiento permanente a la familia de Abril “N”, fallecida tras el siniestro ocurrido el 10 de septiembre de 2025 en Iztapalapa.



Sin embargo, la reparación del daño aún no se ha formalizado. La propia Fiscalía explicó que existe un conflicto familiar en proceso de resolución, relacionado con la definición legal de la guarda y custodia de las y los menores.

Esta definición es indispensable para establecer un mecanismo jurídico seguro que permita garantizar que los recursos de la reparación se destinen exclusivamente a las hijas e hijos de la víctima.

Además, la FGR señaló que el caso de Abril, continúa siendo atendido y que el acompañamiento institucional y humano se mantiene activo.

Además, señaló que el caso no se dará por concluido hasta que el proceso familiar permita avanzar plenamente hacia una reparación integral del daño, con justicia y protección efectiva para las niñas, niños y adolescentes que quedaron en orfandad tras la tragedia.

¿Quién era Abril, víctima de la explosión de una pipa en Iztapalapa?

Abril Díaz, de 34 años, fue otra de las víctimas de la explosión de la pipa de gas LP en el puente de La Concordia, murió el pasado 18 de septiembre, tras quemaduras en aproximadamente el 95% de su cuerpo.

Su hermana confirmó que la joven murió a consecuencia de las graves quemaduras sufridas el pasado 10 de septiembre.