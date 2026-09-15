VIDEO|Tragedia en Jáltipan: Explosión en planta de sal deja tres muertos y un herido

Una explosión en Jáltipan, Veracruz, dejó tres personas muertas y una más lesionada la tarde de este lunes 14 de septiembre, luego de que se registrara un incendio dentro de una planta de sal de PMV Minera; la emergencia movilizó a corporaciones d e Protección Civil, Seguridad Pública y autoridades municipales .

El incidente ocurrió en un pozo de salmuera con diésel al interior de las instalaciones; tras el estallido se levantó una enorme columna de fuego y humo que pudo observarse desde otros municipios de la región, mientras los equipos de emergencia establecieron un puesto de mando para coordinar las labores.

¿Qué provocó la explosión en la planta de sal?

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la emergencia comenzó con una explosión e incendio en un pozo de salmuera con diésel dentro de la planta ubicada en Jáltipan de Morelos.

El fuego permanecía activo mientras las fuerzas de tarea trabajaban para controlar la situación; el área fue acordonada para evitar el ingreso de personas ajenas a las labores de emergencia.

Como consecuencia del accidente, tres personas fallecieron y una resultó lesionada; esta última fue trasladada a un hospital para recibir valoración y atención médica.

Autoridades mantienen acordonada la zona

La atención quedó a cargo de personal de Protección Civil y Seguridad Pública, con apoyo de autoridades de Jáltipan, Chinameca y Acayucan; los equipos desplegados mantienen las labores en el sitio para atender el incendio y asegurar el perímetro.

Ante la magnitud de la columna de fuego y humo, el alcalde Gildardo Maldonado pidió a la población conservar la calma y evitar acercarse al punto donde ocurrió la explosión.

Las autoridades estatales señalaron que no existe población cercana al lugar del accidente ni un riesgo inmediato para la ciudadanía; aun así, solicitaron mantenerse alejados de la zona para permitir que continúen los trabajos de emergencia.

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Una explosión se registró en una planta de sal de Jáltipan de Morelos, en #Veracruz, dejando varias personas lesionadas y con la posibilidad de que haya fallecidos, informó el alcalde Gildardo Maldonado.



Una enorme columna de fuego y humo fue visible desde municipios cercanos de… pic.twitter.com/OYVudZshzT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 15, 2026

Pemex se deslinda del sitio de la explosión y ofrece apoyo médico

Tras la explosión registrada en la planta de sal, Pemex aclaró que el incidente no ocurrió en instalaciones de la empresa ni está relacionado con sus operaciones; el informe busca establecer que Petróleos Mexicanos no tiene participación directa en el sitio donde se registró la emergencia.

Sin embargo, la empresa informó que mantiene comunicación con las autoridades encargadas de atender el accidente y puso a disposición su infraestructura hospitalaria ubicada en la zona, con la finalidad de apoyar en la atención de las personas que pudieran resultar afectadas.