Despiden a víctimas de explosión en Álvaro Obregón, CDMX; pareja de uno de los trabajadores de taquería habla del origen

El dolor y la búsqueda de respuestas continúan tras la tragedia registrada el pasado 11 de septiembre en la Ciudad de México. Este fin de semana, familiares y vecinos despidieron a Carlos Alberto López, una de las dos personas que perdieron la vida a causa de la explosión por acumulación de gas en la colonia Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón. Además, la pareja de uno de los taqueros lesionados tras el incidente reveló a Azteca Noticias el lugar exacto donde se habría originado el estallido.

🚨 ¡EXPLOSIÓN EN UNA TAQUERÍA DEJA DOS MUERTOS Y 14 HERIDOS!



La explosión de un tanque de gas en una taquería de @AlcaldiaAO, #CDMX, dejó dos personas muertas y 14 lesionadas. Las autoridades investigan qué provocó el accidente y revisan los riesgos en la zona 🔍



Familiares de… pic.twitter.com/W6M0nlMOU9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 13, 2026

Despiden a Carlos, taquero fallecido tras la explosión

Con porras y muestras de cariño, el cortejo fúnebre de Carlos Alberto López, de 45 años, recorrió las calles de la colonia Alfonso XIII hasta llegar al panteón Guadalupe Mixcoac.

El hombre trabajaba dentro del negocio de tacos al momento del accidente del viernes, dejando luto entre sus familiares.

¿La explosión de Álvaro Obregón fue en la taquería?

En entrevista para Azteca Noticias con el reportero Alfredo Torres, Sandra Ibarra, pareja de uno de los encargados de la taquería "La Bajadita", dijo que el origen del fuego no estuvo en el negocio familiar.



Aseguró que la acumulación de gas fue en un predio vecino y no en la taquería.

Dijo que los integrantes de la familia López están delicados de salud.

Denunció que han tenido problemas para recibir atención médica oportuna tras el incidente.

¿Qué dicen las investigaciones sobre lo que provocó la explosión?

Las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México respaldan la versión de la señora Sandra.

Los dictámenes preliminares descartan a "La Bajadita" como el punto donde se inició la explosión en la esquina de Minas de Cristo, manteniendo como hipótesis principal la fuga y acumulación de gas en una de las casas cercanas.

Saldo de personas lesionadas y hospitalizadas tras la explosión

El balance por la emergencia en la alcaldía Álvaro Obregón da las siguientes cifras oficiales:



Fallecidos: 2 personas perdieron la vida.

2 personas perdieron la vida. Lesionados totales: 15 personas resultaron afectadas tras el impacto.

15 personas resultaron afectadas tras el impacto. Atención médica: 8 personas continúan hospitalizadas y 7 ya fueron dadas de alta.

¿Van a demoler casas en la alcaldía Álvaro Obregón por la explosión?

Las autoridades aseguraron cuatro predios que resultaron con daños graves en su estructura tras el gran estallido.

Para este lunes 14 de septiembre están programados los trabajos de demolición en los inmuebles afectados para evitar riesgos.