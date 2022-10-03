Al menos 5 muertos y más de 20 heridos tras explosión en Colombia

Explosión en una empresa de gas deja al menos cinco muertos y más de una veintena de heridos en Colombia. 5 casas destruidas y 75 afectadas.

Al menos cinco personas han fallecido, 26 han resultado heridas y hay varias desaparecidas, después de que este sábado se produjese una explosión en una empresa dedicada a la venta y distribución de gas en Barrancabermeja, ciudad ubicada en el norteño estado de Santander, Colombia.

Instantes después de la explosión, muchos corrían huyendo de las llamas y otros corrían hacia ellas para apagarlas y ayudar a su gente, pues había explotado un expendio ilegal de cilindros de gas.

Explosión en empresa de gas deja al menos cinco muertos y más de una veintena de heridos en Colombia. 5 casas destruidas y 75 afectadas. Explotaron uno a uno.

Los vecinos que vivieron la tragedia explicaron que primero sonó el estallido y luego comenzaron a explotar los cilindros uno a uno. En ese instante fueron 14 tanques de gas que ocasionaron la tragedia.

Los daños tras la explosión de gas: 5 casas destruidas y 75 afectadas.

La gente gritaba, no sabía qué pasaba, los habitantes del barrio estaban aturdidos y decenas de casas de El Diamante se tambaleaban ante el poder de la onda sónica. Desde varios puntos de la ciudad publicaban videos de cómo veían las llamas a la distancia y decenas de ciudadanos de otros barrios llegaron a ayudar.

Según las autoridades, todas las personas fueron trasladadas de manera inmediata a centros hospitalarios y los organismos de socorro junto a los bomberos trabajaron toda la noche para controlar las llamas.

Maicol Márquez, hijo de una de las víctimas que no aparece, contó que estaba afuera de su casa cuando estalló la bodega de almacenamiento de gas.

Angustioso rescate por la explosión de gas en Colombia

Con susto y sin saber qué pasaba, entró a su vivienda a salvar a su familia. Solo pudo rescatar a su mamá, hermanas y prima. Cuando regresó a buscar a su padre y tío, no los encontró. "Estaba afuera de la casa cuando escuché la explosión. Entré a la casa y vi a toda mi hermana, mamá y mi prima. Las saqué a todas, pero no vi a mi papá ni a mi tío ni a su mujer", narró, compungido, el joven.

Explicó que la explosión se originó en su inmueble, pues su papá trabajaba con gas. Con lágrimas e impactado por lo sucedido desconoce el por qué sucedieron los hechos.

Por su parte, Diana Castaño, fiscal del barrio Pozo 7, contó que conocía a la familia en dónde operaba el expendio de gas.

Dijo que eran cuatro personas que habitaban la vivienda que quedó totalmente destruida. La familia era compuesta por una pareja de esposos y sus dos hijos, 12 y 18 años.

Autoridades indicaron que evacuaron del área afectada a ancianos y mujeres embarazadas porque todavía se percibe un olor a gas en la zona.

Alerta amarilla hospitalaria tras explosión de gas en Colombia

El alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach, declaró alerta amarilla hospitalaria para activar todas las unidades de urgencia de los centros asistenciales de la ciudad.

Según un comunicado de la alcaldía, Eljach agradeció a "los bomberos voluntarios, a la Defensa Civil, Ejército y Policía y a todos los cuerpos de socorro que han hecho todas las labores necesarias para atenuar la situación, para poder trabajar en conjunto con las personas que están en el lugar y realizar el plan de contingencia que nos permita determinar cada una de las situaciones que sucedieron en el lugar, pero también prestar todas las labores de auxilio a las familias y comerciantes".

