En Irán, reportan explosión en planta nuclear de Natanz

De acuerdo con medios de Irán, este sábado se registró una explosión en las inmediaciones de la ciudad de Badroud, donde se ubica la planta nuclear de Natanz.

Asimismo, residentes de Irán reportaron a través de redes sociales que escucharon una explosión y vieron una luz brillante en el cielo.

#عاجل

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وسائل إعلام إيرانية

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دوي انفجار سماء مدينة بادرود على بعد 20كيلومترا من منشأة #نطنز النووية

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الانفجار ناتج استهداف الدفاعات الجوية طائرة مسيرة محيط منشأة النووية

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شدة الانفجار ألحقت أضرارا بأبواب وشبابيك المنازل

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المفاعل يبعد 600 كيلو عن #الكويت

ِ#ايران #Iran #natanz pic.twitter.com/AaXJd8wTHo — برق نيوز (@barqnewskw) December 4, 2021

La agencia oficial de noticias iraní IRNA confirmó y precisó que el hecho se produjo a 20 kilómetros de la instalación nuclear Natanz, explosión que presuntamente fue causada por un simulacro de la Defensa Aérea.

Lo cual también lo confirmó la agencia de noticias Fars, misma que dijo que la explosión la causó un misil de Defensa Aérea que fue disparado como parte de un simulacro a fin de probar una respuesta rápida en caso de que hubiera un ataque.

Asimismo, de acuerdo con un funcionario militar de Irán, la explosión ocurrió a 20 kilómetros del complejo nuclear de Shahid Ahmadi-Rochan y añadió que no hay que alarmarse por la misma.

"Hace una hora se probó uno de los sistemas de misiles de la zona para evaluar la preparación sobre el terreno, y no hay nada de qué preocuparse", aseguró el comandante de la Defensa Aérea.

#BREAKING Iranian security officials tell state TV that the explosion was a test of the rapid reaction of the country's missile defense system. They said the blast was a result of the controlled explosion of the missile fired by the air defense system — Reza Khaasteh (@Khaaasteh) December 4, 2021

Reports of an explosion near Natanz nuclear facility in Isfahan, Iran. pic.twitter.com/24J47HaAeC — Mohammed Alyahya محمد اليحيى (@7yhy) December 4, 2021

Natanz, planta nuclear de Irán y blanco de ataques

La planta nuclear de Natanz en Irán ha sido blanco de ataques al menos dos veces en los últimos dos años. En abril de este año, Irán señaló que se registró un ataque a la planta nuclear Natanz y acusó a Israel de provocarla, ello porque Natanz alberga varias instalaciones de enriquecimiento de uranio.

Posteriormente se determinó que se trató de un "incidente" de electricidad, el cual no dejó daños ambientales y tampoco víctimas mortales. Sin emabrgo, Irán calificó el suceso como un "acto de terrorismo".

Dicha explosión ocurrió unos días antes de las negociaciones para que Estados Unidos ingresara nuevamente al acuerdo nuclear de 2015, una prioridad de la administración del actual presidente Joe Biden.