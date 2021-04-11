Irán denuncia acto de ‘terrorismo nuclear’

Un incidente en la instalación nuclear iraní de Natanz este domingo fue causado por un acto de "terrorismo nuclear", dijo el jefe nuclear del país, Ali Akbar Salehi, según la televisión estatal, al tiempo que agregó que Teherán se reserva el derecho de tomar medidas contra los perpetradores.

Más temprano el domingo, el portavoz de la Organización de Energía Atómica (OEA) del país había dicho que un problema con la red de distribución eléctrica del sitio de Natanz había causado un incidente, informaron los medios iraníes.

El portavoz, Behrouz Kamalvandi, dijo anteriormente que "el incidente no causó víctimas ni contaminación".

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IRÁN ARRANCA NUEVA ESTRATEGIA

El incidente tuvo lugar un día después de que Teherán puso en marcha nuevas centrifugadoras avanzadas de enriquecimiento de uranio en el sitio. La instalación, ubicada en el desierto en la provincia central de Isfahan, es la pieza central del programa de enriquecimiento de uranio de Irán y es monitoreada por inspectores de la Organización Internacional de la Energía Atómica, el organismo de control nuclear de Naciones Unidas.

"Mientras condena este despreciable movimiento, Irán enfatiza la necesidad de que la comunidad internacional y la Organización Internacional de la Energía Atómica se ocupen de este terrorismo nuclear y se reserva el derecho de tomar medidas contra los perpetradores", dijo Salehi sin ofrecer más detalles.

Al ser cuestionado sobre el incidente, un portavoz de la OIEA dijo por correo electrónico: "Estamos al tanto de los informes de los medios. No tenemos comentarios en este momento".

En julio del año pasado se produjo un incendio en Natanz, que según el gobierno fue un intento de sabotear el programa nuclear del país. En 2010, el virus informático Stuxnet, que se cree fue desarrollado por Estados Unidos e Israel, fue descubierto después de que se usara para atacar a Natanz.

El incidente se produce en medio de los esfuerzos de Teherán y Washington para reactivar el acuerdo nuclear internacional de 2015, que fue abandonado por el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace tres años.

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