De la fiesta al luto en Temascalcingo; sepultan a niña de 12 años tras explosión de pirotecnia
Santa María Canchesdá despidió a dos víctimas mientras familiares esperan noticias de quienes siguen hospitalizados, tras explosión de pirotecnia en Temascalcingo.
Santa María Canchesdá, en Temascalcingo, Estado de México, amaneció de luto tras la explosión de pirotecnia ocurrida el sábado durante la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de la Luz. Este lunes, una niña de 12 años y un hombre fueron sepultados entre el dolor de sus familias y vecinos, mientras otros afectados permanecen hospitalizados. Familiares relataron que algunos de sus seres queridos ya regresaron a casa con diversas lesiones, aunque todavía hay personas graves. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizará los peritajes para determinar qué provocó la explosión y deslindar responsabilidades.