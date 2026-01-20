Emergencia tras explosión en colonia Roma de Puebla; estallido deja varios heridos y daños

La noche del lunes 19 de enero de 2026 se registró una explosión en la colonia Roma, en Puebla, que generó pánico entre vecinos y movilizó a cuerpos de emergencia. El estallido ocurrió alrededor de las 21:39 horas, cuando la onda expansiva proyectó el zaguán de un domicilio hacia el exterior, provocando daños visibles en la vivienda y lesiones a varias personas.

Vecinos de la colonia Roma, en Puebla, relataron que el estruendo se escuchó a varias cuadras de distancia. Al salir de sus casas observaron llamas, humo denso y parte de la estructura del inmueble afectado, por lo que de inmediato solicitaron apoyo a través del '911'.

Varios heridos tras violenta explosión en colonia Roma de Puebla

Como saldo preliminar de la explosión en Puebla, cuatro personas resultaron lesionadas con quemaduras leves. Dos de ellas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención especializada, mientras que las otras fueron valoradas en el lugar por paramédicos. Autoridades confirmaron que ninguna de las víctimas presentó heridas de gravedad.

Daños materiales y revisión por explosión en Puebla

El inmueble afectado presentó daños estructurales importantes, principalmente en el acceso principal, cuyo zaguán fue expulsado por la fuerza de la explosión . Personal de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó una revisión preventiva del tanque de gas LP involucrado.

Aunque no se detectaron fugas activas, las primeras observaciones apuntan a una posible acumulación de gas como causa de la explosión en la colonia Roma de Puebla. La zona fue acordonada durante varias horas para descartar riesgos adicionales y garantizar la seguridad de los habitantes.

🚨 El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, atendió un reporte por una explosión registrada al interior de una vivienda en la colonia Roma, del municipio de Puebla.



Explosión en Roma, Puebla, sigue bajo investigación

Hasta la madrugada de este martes 20 de enero, el incidente continuaba bajo seguimiento por autoridades locales. Será mediante peritajes técnicos como se determine la causa exacta de la explosión en Puebla, ocurrida en la colonia Roma, mientras vecinos permanecen atentos ante cualquier actualización oficial.