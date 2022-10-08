Explosión en puente de Crimea; provoca incendio de vías férreas

Un incendio se registró la madrugada de este sábado en el puente de Crimea, que conecta la península homónima con la Rusia continental.

El asesor del jefe de la república rusa de Crimea, Oleg Kruchkov, comunicó que, según la información preliminar, se incendió "un tanque de combustible en una de las secciones". "Los arcos no sufrieron daños.

According to data of the russian mass media, "the tank with fuel is on fire."#Crimea #CrimeanBridge pic.twitter.com/krJMi8vthB — KyivPost (@KyivPost) October 8, 2022

Equipos de los servicios de carreteras y especialistas del Ministerio de Situaciones de Emergencia ruso trabajan en el lugar que se encuentra envuelto en llamas.

Por su parte, el servicio de prensa del Ferrocarril de Crimea informó que el incendio se produjo después de que un vagón cisterna con combustible de un tren de carga explotara. "La locomotora con una parte de los vagones fue llevada a la estación de Kerch, una ciudad cercana al puente. Se están realizando trabajos de emergencia y se busca establecer las causas del incidente", así lo informó el comunicado del organismo.