Rusia incauta oficinas de Memorial, ONG ganadora del Nobel de la Paz

Un tribunal de Rusia ordenó la incautación de las oficinas de Memorial en Moscú, la ONG que momentos antes ganó el Premio Nobel de la Paz por su lucha por los derechos humanos fundamentales de la sociedad civil.

De acuerdo con la agencia rusa Interfax, el tribunal Tverskoy ordenó que la sede de la organización Memorial pasara a ser parte del Estado.

“Hoy se llevó a cabo una reunión en el Tribunal de Distrito de Tverskoy de Moscú, en la cual, a pedido de la oficina del fiscal, le quitaron las instalaciones en Karetny Ryad”, confirmó la organización Memorial en un comunicado.

Sin embargo, desde el año pasado el gobierno de Rusia disolvió formalmente al grupo de defensa de derechos humanos, tras acusar a la ONG de “rehabilitar a criminales nazis y desacreditar a las autoridades”.

Большой материал, где @mediazzzona рассказывает, почему у «Мемориала» отобрали офис https://t.co/CaNVGnZgQq — Общество Мемориал (@MemorialMoscow) October 7, 2022

Posteriormente Memorial transfirió sus instalaciones en Karetny Ryad, donde se almacenaban los archivos de la organización, a otra entidad legal, el Centro de Investigación y Educación (NIPT).

Las autoridades de Rusia argumentan que Memorial es una organización que “empaña el pasado del país”.

Por lo que el tribunal ruso reconoció el trato sobre la transferencia del edificio del "Memorial Internacional" al Centro de Investigación y Desarrollo "Memorial" como inválido.

“Esto significa que pronto perderemos nuestro hogar en Karetny Ryad” , escribieron activistas de derechos humanos de Memorial.

Memorial gana Premio Nobel de la Paz

En Oslo, Noruega, el Comité Noruego del Nobel decidió otorgar el premio Nobel de la Paz 2022 al defensor de los Derechos humanos Ales Bialiatski de Bielorrusia y a dos organizaciones de derechos civiles que trabajan en Rusia y Ucrania.

El Nobel de la Paz 2022 fue para el defensor de los derechos humanos Ales Bialiatski de Bielorrusia, a la organización rusa de derechos humanos Memorial ya la organización ucraniana de derechos humanos Center for Civil Liberties.

El Comité Noruego reconoce la contribución de los tres galardonados en la lucha por los derechos fundamentales de la sociedad civil y la documentación de la guerra y los crímenes contra la humanidad.

Al conceder el Nobel de la Paz a los tres premiados, el comité aspira a premiar a quienes ha definido como "campeones de los derechos humanos, la democracia y la coexistencia pacífica" que han desplegado "esfuerzos notables" para defender "los valores humanos y del Estado de Derecho", así como el antimilitarismo.

