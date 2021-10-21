VIDEO: Explosión en un restaurante deja cuatro muertos en China

Al menos cuatro personas murieron y 47 resultaron heridas debido a una explosión registrada en un restaurante por acumulación de gas en China, confirmó la alcaldía de Shenyang en su último reporte.

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos sin que se dieran detalles sobre su estado de salud. La explosión también causó daños materiales en varios edificios circundantes, dejando expuesta la estructura de hormigón de los edificios más dañados, según medios locales.

Mientras tanto, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural envió a un equipo de investigación al restaurante. También arribaron al lugar equipos de bomberos y elementos de operaciones de búsqueda y rescate.

Autoridades de China evacuaron a un centenar de personas del vecindario donde ocurrió la explosión debido a una fuga de gas en la zona que ponía en riesgo a los vecinos.

#ImpactantesImágenes | En #China se registró una explosión de gas en un restaurante que registró daños en edificios cercanos, tres personas murieron y más de 30 resultaron heridas. Entérate de esta y otras noticias aquí https://t.co/jRdYUJMka0 pic.twitter.com/6GponvI7eU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 21, 2021

El servicio de emergencias de Liaoning, China informó a través de redes sociales que “determinaron de forma preliminar que la explosión ocurrió en un edificio comercial y residencial”, sin embargo aún continúan con las investigaciones.

Un residente de la ciudad china que fue testigo de la explosión compartió en redes sociales que se sintió “como un terremoto”.

A través de redes sociales diversos usuarios compartieron el momento posterior a la explosión, en algunos videos se puede ver a los servicios de emergencia atendiendo a los heridos en el restaurante al noroeste de China.

En otros clips se pueden apreciar los destrozos que dejó la explosión en los edificios y vehículos cercanos a la zona.

Explosiones son recurrentes en China

En China las explosiones por acumulación de gas son bastante recurrentes debido a los bajos estándares de seguridad impuestos por el gobierno Chino.

Cabe recordar que en junio pasado, murieron 25 personas por la explosión de una tubería de gas en un complejo residencial en la provincia de Hubei.

En 2015, se registró otra fuerte explosión que dejó 173 muertos en una bodega de químicos en la ciudad Tianjin.