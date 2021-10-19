China prevé castigar a padres por mal comportamiento de sus hijos

El Parlamento de China plantea que los padres que tengan hijos con mal comportamiento reciban un castigo.

Con esta iniciativa, conocida como ley de la promoción de la educación familiar, China prevé castigar a los padres que tengan hijos con "comportamiento muy malo" o si llegan a cometer delitos.

De acuerdo con el anteproyecto de ley, los padres y tutores serán amonestados y también se les ordenará someterse a un programa de orientación sobre educación familiar si los fiscales detectan un mal comportamiento de los hijos que tengan a su cargo.

El portavoz de la Comisión de Asuntos Legislativos de la Asamblea Popular Nacional (APN), Zang Tianwei, explicó que hay muchas razones para que los adolescentes se comporten mal y la falta o inadecuada educación familiar es la causa principal.

Iniciativa de China también prevé que padres estén con sus hijos

De acuerdo con medios internacionales, esta iniciativa será tratada durante esta semana en la sesión del Comité Permanente de la APN de China.

Aparte del castigo por mal comportamiento, la iniciativa también prevé que los padres pasen tiempo con sus hijos, además de que jueguen, hagan ejercicio o descansen con ellos.

Esta no es la primera ley de China para padres e hijos, ya que en agosto pasado el gobierno publicó unas normas en las que restringe las horas que pasan los menores de edad frente a los videojuegos.

|Crédito: Reuters

China consideró que los juegos en línea son una forma de “opio espiritual”, por lo que se abordó la adicción de los jóvenes hasta reprimir la “adoración ciega” a las celebridades de internet.

Otras de las medidas del gobierno China respecto a la educación son la reducción de las tareas y la prohibición de las tutorías después de la escuela para las materias principales durante el fin de semana y los días festivos, preocupado por la carga académica de los niños.

También China exhortó a los jóvenes a ser “menos femeninos” y “más varoniles” a través de su “Propuesta para prevenir la feminización de los adolescentes varones”, emitida en diciembre, en la que el Ministerio de Educación instó a las escuelas a promover deportes como el fútbol.