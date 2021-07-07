Ovación a Roger Federer tras ser eliminado de Wimbledon 2021

El "maestro" Roger Federer fue eliminado del torneo de Wimbledon tras caer frente al polaco Hubert Hurkacz, quien lo venció por (3-6), (6-7) y (0-6). Al final se registró una ovación a Roger Federer tras ser eliminado de Wimbledon.

Federer, eliminado de Wimbledon 2021

En un partido de una hora y 49 minutos de duración, el polaco eliminó al suizo en partido de cuartos de final, que se efectúan en el Centre Court.

Hubert Hurkacz, tenista polaco:

"Esto es súper especial para mí. ¡Jugar en esta cancha con Roger, es un sueño hecho realidad!".

And they say to never meet your heroes…@HubertHurkacz knocks out his idol, eight-time champion Roger Federer, in straight sets to advance to his first Grand Slam semi-final#Wimbledon pic.twitter.com/Qri1uriPDF — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2021

Hurkacz se instaló en sus primeras semifinales de Grand Slam

Hubrt Hurkacz se instaló en sus primeras semifinales del torneo tras vencer en sets seguidos al ocho veces campeón Roger Federer. Cabe recordar que Hurkacz derrotó en octavos al ruso Daniil Medvedev, considerado como el número dos del mundo.

Federer tuvo 31 errores no forzados

El suizo y ocho veces campeón de Wimbledon, se vio superado por la agresividad del polaco de 24 años. Un "inofensivo" Federer tuvo 31 errores no forzados, ofreció cuatro bolas de "break" y tan solo una aprovechada.

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Roger Federer, quien el próximo día ocho de agosto cumple 40 años, se mostró muy lejos de ser competitivo en "Gran Slam", sus ocho coronas y 105 victorias en Wimbledon ya no asustan a los tenistas más jóvenes.

Público londinense ovacionó a Federer

El suizo, quién se ha ganado el derecho a retirarse como una leyenda del "deporte blanco", fue ovacionado por los presentes en el Centre Court de Londres, mientras el de Basilea se retiraba rumbo a los vestidores.

An ovation for 22 years of memories 👏



It's been a pleasure as always, @rogerfederer #Wimbledon pic.twitter.com/GvsOenp68C — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2021

Federer, "leyenda en activo de la raqueta", está empatado con 20 "Gran Slam" con Rafa Nadal y un Novak Djokovic, aún al acecho.

Roger Federer

Roger Federer es un tenista profesional suizo. Actualmente ocupa la octava posición en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP World Tour). Ha ganado 20 títulos individuales masculinos de "Grand Slam", un récord histórico compartido con Rafael Nadal.