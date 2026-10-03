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VIDEO: Se incendia y explota pipa en carretera Victoria-Zaragoza en Tamaulipas

La explosión de la pipa ocurrió a la altura del kilómetro 49, cerca de Estación Segura Escandón en Tamaulipas; hasta ahora no se han confirmado víctimas.

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Explota pipa en carretera Victoria-Zaragoza, Tamaulipas; autoridades controlan incendio|Especial

Escrito por: Oscar Morales

Una pipa explotó este viernes en la carretera Victoria-Zaragoza, en Tamaulipas, lo que provocó un incendio a la altura del kilómetro 49, cerca de Estación Segura Escandón.

Los primeros reportes señalan que la emergencia generó una columna de humo visible en la zona, mientras autoridades se movilizaron para atender el fuego.

Por ahora, la información disponible es preliminar y el reporte continúa en desarrollo. Las autoridades trabajan en el lugar para controlar el incendio.

¿Hay personas lesionadas por la explosión de la pipa?

Hasta el momento no se cuenta con información confirmada sobre personas lesionadas, fallecidas o posibles daños adicionales derivados de la explosión.

Tampoco se han establecido las causas que provocaron el incidente.

Se espera que las autoridades proporcionen más detalles conforme avancen las labores de emergencia.

Información en desarrollo...

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