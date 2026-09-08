Nuevo León, motor económico de México: lidera exportaciones y apuesta por seguridad hídrica ante futuras sequías

¡Nuevo León está marcando el ritmo de la economía nacional y no se detiene! En el marco de la Expo PyME 2026, celebrada en Cintermex, Nuevo León, el gobernador Samuel García presentó los logros más importantes del estado en materia económica y empresarial, consolidando a la entidad como el motor productivo de México y apuesta por seguridad hídrica ante futuras sequías.

Récords históricos para Nuevo León

Este año, Nuevo León alcanzó hitos sin precedentes:



Primer lugar nacional en exportaciones

Primer lugar en formalidad laboral y empresarial

Primer lugar en creación de empresas, con más de 4,000 nuevas empresas registradas solo en la entidad

Estas cifras no son casualidad. Son el resultado de políticas públicas que han apostado por las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), verdadero motor de la economía regiomontana y nacional.

Cero clausuras: un respiro para las PyMEs

Uno de los programas más destacados presentados por García fue el programa estatal de cero clausuras, una iniciativa que elimina inspecciones y auditorías innecesarias a las PyMEs, permitiéndoles operar con mayor certeza jurídica y sin obstáculos burocráticos que frenen su crecimiento.

Legado hídrico: preparando a Nuevo León para el futuro

Pero los anuncios no se quedaron solo en lo económico. Samuel García también presentó el legado hídrico para Nuevo León, un ambicioso plan que incluye:



Acueducto El Cuchillo II

Presa León

Modernización operativa del sistema hídrico

Acciones para fortalecer el abasto en el municipio de García

El gobernador fue claro al respecto: “Hoy tenemos agua y están las presas en muy buena capacidad. Pero no queremos ser irresponsables y que llegue otra sequía y andemos en dos o tres años batallando”.

Una advertencia responsable que busca garantizar que el crecimiento económico de Nuevo León no se vea comprometido por la falta del recurso más vital: el agua.

Nuevo León demuestra que con visión, infraestructura y apoyo a las PyMEs, el desarrollo sostenible es posible.