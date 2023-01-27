Arrestan a 5 expolicías en Memphis por asesinato de Tire Nichols

Este jueves cinco expolicías fueron arrestados y acusados por el asesinato de Tire Nichols, un hombre afroamericano que murió tras una golpiza propinada por los cinco oficiales después de una parada de tráfico en Memphis, Estados Unidos.

Tire Nichols, de 29 años de edad, murió el pasado 10 de enero, tres días después de ser golpeado por los cinco expolicías durante su arresto.

Los uniformados presentaron los videos de sus cámaras corporales del momento del arresto del joven afroamericano, y el director de la Oficina de Investigación de Tennessee, David Rausch, dijo que era "absolutamente espantoso... esto era criminal".

“Todos queremos lo mismo. Queremos justicia para Tire Nichols”, dijo el fiscal de distrito del condado de Shelby, Steve Mulroy, en una conferencia de prensa.

Los cinco oficiales, todos afroamericanos, fueron acusados de asesinato en segundo grado, asalto agravado, secuestro agravado, mala conducta oficial y opresión oficial, dijo Mulroy.

El Departamento de Policía de Memphis identificó la semana pasada a los cinco expolicías como Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills, Jr. y Justin Smith, que tienen entre 24 y 32 años. Cada uno había servido en el departamento durante aproximadamente dos años y medio a cinco años.

Los expolicías fueron despedidos de la fuerza el sábado pasado por violar múltiples políticas departamentales, incluido el uso excesivo de la fuerza, no intervenir y no brindar ayuda. Fueron detenidos el jueves por la mañana, según mostraron los registros de la cárcel del condado.

¿Qué le pasó a Tire Nichols?

Después de que Tire Nichols fue detenido en su vehículo, hubo "un altercado" en el que los oficiales usaron gas pimienta en Nichols, dijo Mulroy. Después Nichols huyó a pie.

"Hubo otro altercado en un lugar cercano en el que el Sr. Nichols sufrió heridas graves", dijo Mulroy. La declaración inicial del Departamento de Policía de Memphis sobre la muerte decía que se llamó a una ambulancia porque Nichols "se quejó de tener dificultad para respirar" y que fue llevado al hospital en estado crítico.

Mulroy dijo que no comentaría sobre la legalidad de la parada de tráfico inicial. Dijo que la investigación continuaría y que no descartaría cargos adicionales.

Tire Nichols es un caso más de la violencia policial en Estados Unidos.