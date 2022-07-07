Condenan a más de 20 años a ex policía que mató a George Floyd

Dereck Chauvin, ex policía que mató a George Floyd, fue condenado a 20 años de cárcel por violar los derechos civiles de Floyd durante el arresto que le costó la vida al hombre afroamericano en mayo de 2020.

El ex policía se declaró culpable de los cargos de violación a los derechos civiles como parte de un acuerdo con los fiscales, para enfrentar una sentencia de 20 a 25 años en una cárcel federal. En ese acuerdo admitió, por primera vez, que él tenía la culpa de la muerte de George Floyd.

El ex policía Dereck Chauvin, de 46 años, admitió que violó el derecho de George Floyd a no enfrentar una "captura irrazonable" al arrodillarse sobre el cuello del hombre afroamericano, cundo estaba esposado, durante más de nueve minutos, lo que fue capturado en un video de teléfono celular.

|Reuters

El juez federal de distrito Paul Magnuson anunció la sentencia en St. Paul, Minnesota. La decisión del ex policía Chauvin de declararse culpable evitó un segundo juicio penal para él.

Primera sentencia contra el ex policía que mató a George Floyd

Esta es una nueva sentencia contra el ex policía Dereck Chauvin, pues actualmente cumple una condena de 22 y medio por el asesinato de George Floyd, en una cárcel de Minnesota.

Cabe recordar que la muerte de George Floyd provocó protestas en muchas ciudades de Estados Unidos y del mundo contra la brutalidad policial y el racismo.

Chauvin estaba ayudando a tres compañeros oficiales a arrestar a George Floyd en mayo de 2020 bajo sospecha de que el hombre había usado un billete falso de 20 dólares para comprar cigarrillos.

Esos tres, Tou Thao, J. Alexander Keung y Thomas Lane, fueron declarados culpables en un tribunal federal en febrero por violar los derechos de George Floyd, a ellos todavía no se les ha dado una fecha de sentencia.

El acuerdo entre los fiscales y el ex policía contempla que ambas condenas se cumplan al mismo tiempo, además de que será trasladado de una cárcel de Minnesota a una prisión federal.