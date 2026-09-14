¡Por exhibir los baños! Expulsan a alumno en escuela de Oaxaca tras VIDEO viral

La verdad no duele pero vaya que incomoda, y prueba de ello es lo que pasó a un alumno del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca.

El joven publicó un video en el que exhibía las condiciones en que se encuentran los baños de la escuela, sin imaginar las consecuencias de dichas imágenes virales.

VIDEO: Joven exhibe las malas condiciones de los baños en CETMAR Salina Cruz, Oaxaca

Todo comenzó cuando un estudiante del CETMAR No. 05 denunció mediante un video las condiciones insalubres de los sanitarios que utilizan decenas de alumnos del plantel.

Primero comienza diciendo que el plantel les exige cumplir con el uniforme completo, mientras los baños tienen lavabos rotos, donde incluso se sale el agua, y del jabón o papel ni hablemos.

En el video también se ve como los sanitarios están sucios, donde de los cuatro, sólo funcionan tres. Mientras que los pisos tampoco son los más higiénicos.