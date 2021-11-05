Éxtasis o MDMA ayuda a personas con trastorno de estrés postraumático

Éxtasis o metilendioximetanfetamina (MDMA), puede ayudar de forma segura y eficaz, a las personas con trastorno de estrés postraumático severo, sobre todo a las que no habían respondido a otros métodos, según un estudio publicado por la revista Nature Medicine.

En el estudio publicado por primera vez en mayo, se reveló que a un grupo pacientes con trastorno de estrés postraumático (TEPT) severo, fueron administrados con hasta tres dosis de MDMA o "éxtasis", junto con la terapia manual durante un período de 18 semanas.

Investigadores de la New York University, de la UC San Francisco y la organización sin fines de lucro MAPS (Asociación Multidisciplinaria de Estudios Psicodélicos), señalaron que los pacientes con TEPT severo, incluidas las comorbilidades comunes, fueron administrados con tres dosis de MDMA, o "éxtasis", junto con la terapia manual durante un período de 18 semanas.

Los participantes del estudio doble ciego, fueron asignados al azar para recibir terapia manual con el psicodélico o con placebo, combinada con tres sesiones de terapia preparatoria y nueve integrativas.

En total, 131 pacientes se inscribieron en el estudio, 91 se confirmaron para la aleatorización en Estados Unidos, Canadá e Israel; 56 fueron aleatorizados a MDMA y 44 recibieron placebo.

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We are excited to see the results of MAPS-sponsored research reaching mainstream audiences as we continue to advocate for increased access to #psychedelic therapy.



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Los síntomas del trastorno de estrés postraumático se midieron mediante la "Escala de TEPT" administrada por un médico, mientras que el deterioro funcional se midió mediante la "Escala de discapacidad de Sheehan".

Investigadores descubrieron una "atenuación significativa y sólida de los síntomas del trastorno de estrés postraumático (TEPT) y del deterioro funcional. Descubrieron que la MDMA "mitigó significativamente" los síntomas depresivos y que además no aumentó la ocurrencia de tendencias suicidas, ni indujo eventos adversos de potencial abuso durante el estudio.

Los datos revelan que, en comparación con la terapia manual con placebo inactivo, la terapia asistida con éxtasis o MDMA es altamente eficaz en personas con trastorno de estrés postraumático (TEPT) grave, y el tratamiento es seguro y bien tolerado, incluso en aquellos con comorbilidades.

Estudio publicado en la revista Nature Medicine:

Concluimos que el MDMA en terapia asistida representa un tratamiento de avance potencial que amerita una evaluación clínica acelerada.

Paired with his audacious dedication to humanizing people who use drugs, @DrCarlHart challenges the fear-based dogmas of the War on Drugs. Welcome to the @MAPS Board of Directors, Carl! https://t.co/pAajzOSjwi — Rick Doblin, MAPS (@RickDoblin) November 4, 2021

El estudio señala que el con éxtasis o MDMA, reduce la actividad en la amígdala, que es la parte del cerebro que procesa el miedo. Los recuerdos vinculados al miedo se calman y hay una liberación de oxitocina".

Los datos del estudio denotan el beneficio potencial de la terapia asistida por éxtasis o MDMA para el TEPT sobre las farmacoterapias de primera línea aprobadas por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), sertralina y paroxetina, y justifican más investigación. La FDA podría aprobar el éxtasis o MDMA para el trastorno de estrés postraumático (TEPT) para el próximo año.

¿Qué es el estudio doble ciego?

La mejor investigación y la más confiable es el estudio doble ciego controlado con placebo.