El tesoro del “Rey del Huachicol": Celulares y documentos en poder de EU revelan 500 mdp para Morena en Nayarit

Los celulares del “Rey del Huachicol” entregados a EU revelan 500 millones de pesos en financiamiento ilícito para campañas de Morena en Nayarit, destapando una compleja red de complicidades políticas y recursos de procedencia ilícita documentada por agencias extranjeras tras el asesinato de Sergio Carmona en 2021.

De acuerdo con las indagatorias reveladas por el medio Spectro FM y el periodista Víctor Hugo Arteaga, las pruebas salieron a la luz gracias a que el hermano del operador criminal huyó a Estados Unidos y entregó tres teléfonos y documentos clave, evidenciando reuniones privadas en hoteles de lujo de Punta Mita y restaurantes donde se negociaron candidaturas y millones para asegurar triunfos electorales.

Los registros de videovigilancia, vuelos en aeronaves privadas y testimonios señalan encuentros directos entre operadores del capo y diversos políticos de la entidad, dejando ahora en manos de la justicia estadounidense el avance de las investigaciones sobre el dinero ilegal inyectado a la política nacional.

