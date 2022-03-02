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Extranjeros solicitan luchar con Ucrania en Legión Internacional

El Ministerio de Defensa informó que miles de extranjeros quieren unirse a la Legión Internacional y luchar con Ucrania contra Rusia.

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|Reuters

Escrito por: Azteca Noticias

Hanna Maliar, viceministra de Defensa de Ucrania, informó que recibieron miles de solicitudes de extranjeros para unirse a la Legión Internacional, convocada por el presidente Volodimir Zelensky, para apoyar en su lucha contra Rusia.

A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio de Defensa de Ucrania confirmó que los extranjeros hicieron caso al llamado de Zelensky, y enviaron solicitudes para unirse a la resistencia y luchar contra los ocupantes rusos que iniciaron un movimiento militar en Ucrania.

"El presidente Zelensky anunció la creación de una nueva unidad llamada Legión Internacional por la Defensa de Ucrania. Ya tenemos miles de solicitudes de extranjeros que quieren unirse a la resistencia a los ocupantes y proteger la seguridad mundial del régimen de Putin", escribió el Ministerio de Defensa de Ucrania a través de cuenta de Twitter.

Zelensky llama a extranjeros a unirse a Legión Internacional

El domingo pasado, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, hizo un llamado a crear una Legión Internacional, lo que significa que pidió a ciudadanos extranjeros unirse a su lucha y combatir contra los soldados rusos.

El gobierno de Ucrania indicó que los extranjeros interesados en apoyar podían contactarse con las embajadas ucranianas de cada país.

En su mensaje, Volodimir Zelensky dijo que todos los extranjeros que “quieran unirse a la defensa de la seguridad en Europa y el mundo, pueden unirse a Ucrania y luchar codo a codo con los ucranianos contra los invasores del siglo XXI”.

De acuerdo con las normas del servicio militar en las Fuerzas Armadas de Ucrania, cualquier ciudadano extranjero que quiera unirse de manera voluntaria al Ejército de Ucrania, puede hacerlo.

De igual forma, el presidente Zelensky informó que decidió liberar a los presos con experiencia militar que estén dispuestos a combatir contra las fuerzas de Rusia.

"Cualquiera que pueda unirse a la lucha contra los ocupantes debe hacerlo. La decisión no fue fácil, desde un punto de vista moral, pero útil desde el punto de vista de nuestra protección. Bajo la ley marcial, los participantes en hostilidades, ucranianos con experiencia real en combate, serán excarcelados y podrán expiar sus culpas en los lugares más peligrosos de la guerra. La clave ahora es la defensa", explicó el presidente de Ucrania.

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