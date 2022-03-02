EU: Se estanca el avance de Rusia sobre Kiev, capital de Ucrania

El avance militar de Rusia sobre Kiev, la capital de Ucrania, se ha estancado porque sus fuerzas se enfrentan a desafíos logísticos, incluida la escasez de alimentos y la "moral baja" de algunas unidades, dijo el martes un funcionario de alto rango de la defensa de Estados Unidos.

Rusia advirtió el martes a los residentes de la capital de Ucrania, Kiev, de que huyan de sus casas y lanzó una lluvia de cohetes sobre la segunda ciudad, Járkov, mientras los comandantes de Rusia, que no han logrado una victoria rápida, cambiaron sus tácticas para intensificar el bombardeo de las ciudades de Ucrania.

Imágenes de satélite muestran un convoy militar de Rusia al norte de la capital de Ucrania, Kiev, que se extiende a lo largo de unos 64 kilómetros, sustancialmente más que los 27 kilómetros de los que se había informado antes.

Funcionario de alto rango de la defensa de Estados Unidos, habla bajo condición de anonimato:

Una de las razones por las que las cosas parecen estar estancadas al norte de la capital de Ucrania, Kiev, es que lo propia Rusia se está reagrupando y replanteando, tratando de ajustarse a los retos que han encontrado.

Amid ongoing hostilities in Ukraine, 12 million people need urgent humanitarian assistance.



The UN has launched an emergency appeal for $1.7 billion to deliver aid to people inside Ukraine & to refugees who have fled to neighboring countries. https://t.co/g366psibFv pic.twitter.com/R71OjNcQid — United Nations (@UN) March 1, 2022

EU: Estancado el avance de Rusia sobre Kiev, capital de Ucrania

El funcionario afirmó que no estaba claro si el convoy de Rusia en sí se había estancado, pero que no estaba avanzando mucho. Aseguró también que Rusia se ha sorprendido por algunos de los problemas de moral que están experimentando. Agregó que Rusia no está demasiado satisfecha con los desafíos logísticos y de mantenimiento que ha tenido. Sin embargo, el funcionario estadunidense no aportó pruebas.

En los últimos días han aparecido imágenes que muestran tanques y vehículos militares de Rusia parados al borde de las carreteras, algunos de los cuales parecen haberse quedado sin combustible.

El funcionario dijo que Estados Unidos había visto indicios de que algunas unidades de Rusia se habían rendido sin luchar, pero no dio detalles sobre el número de tropas que incluía.

Sin embargo, el bombardeo continúa. Las fuerzas de Rusia han atacado una torre de televisión en la capital de Ucrania, Kiev, informó el martes el asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, Anton Herashchenko.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que atacaría lugares en la capital de Ucrania, Kiev, pertenecientes al servicio de seguridad de Ucrania y a una unidad de operaciones especiales.

