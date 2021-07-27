Extraño fenómeno en la India: !la tierra se levanta del agua!

Extraño fenómeno en la India. Usuarios de las redes sociales difundieron un video en el que se puede observar el momento justo de un levantamiento de tierra en la localidad de Haryana en el norte de la India.

La tierra se levanta repentinamente en la India

Resientes de Haryana publicaron en redes sociales los videos que captaron, en su mayoría con celulares, el súbito y misterioso fenómeno del levantamiento de la tierra en medio de un lago de la India. Testigos señalan que el montículo se elevó en el cuerpo de agua por unos 3 metros en muy pocos segundos.

Video de extraño fenómeno en la India

En las imágenes del levantamiento de la tierra se puede escuchar a los residentes de la localidad mientras emiten expresiones de asombro por el extraño fenómeno en la India.

El levantamiento de tierra en la localidad de Haryana ocurrió el pasado día 14 de julio en la aldea Kuchpura, un día después de que una serie de lluvias azotaron la región.

Aunque se ha especulado mucho acerca del fenómeno registrado en Haryana, expertos han intentado explicar lo sucedido. Científicos del Instituto Central de Investigación de la Salinidad del Suelo de la India, llegaron al lugar donde ocurrió el levantamiento de la tierra. Ellos aseguran que no se trató de un evento geológico, sino de un efecto generado por la mala agricultura que se efectúa en la región.

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En un intento por mejorar el rendimiento de sus cosechas, el propietario del predio cavó alrededor de dos a tres metros de profundidad y luego llenó el suelo con cenizas de cáscara de arroz y arena, para que en la parte superior pudiera sembrar sus cultivos de arroz. Las intensas lluvias ocurridas el pasado 13 de julio de 2021, penetraron en el material enterrado y con la presión generada, se provocó el levantamiento de tierra.

Haryana es una localidad con alta actividad agrícola por lo que es considerada una región fundamental para el desarrollo de la civilización de la India.