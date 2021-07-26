Meteorito ilumina el cielo nocturno de Noruega. Los noruegos se quedaron asombrados por un meteorito brillante que iluminó el cielo nocturno del sureste del país.

Meteorito que iluminó la noche de Noruega

Una serie de imágenes que mostraron los destellos de luz sobre Noruega, fueron publicados en redes sociales en donde los usuarios también describieron una serie de fuertes explosiones.

La policía de la nación nórdica señaló que recibió una serie de llamadas de emergencia, pero que no hubo informes de heridos o daños. Un equipo de expertos fue enviado para la búsqueda del meteorito, que calculan cayó en un bosque cerca de la capital, Oslo.

Diferencia entre meteoro y meteorito, según expertos de Noruega

Un meteoro es una roca espacial que arde intensamente después de ingresar a gran velocidad en la atmósfera de la Tierra. Se le conoce como meteorito si "sobrevive" a su impacto en el suelo.

Conforme a la Norwegian Meteor Network, la bola de fuego que se registró el domingo, fue visible durante al menos cinco segundos después de que apareció alrededor de la 01:00 de la madrugada (hora local). Viajando a unos 16.3 kilómetros sobre segundo, el meteoro también pudo verse en gran parte del sur de Escandinavia.

Vegard Rekaa, astrónomo noruego, le dijo a la "BBC" que su esposa estaba despierta en ese momento, y que pudo escuchar "temblores en el aire" antes de una explosión, que asumió, fue algo pesado cayendo cerca de su casa.

Rumbling meteor lights up Norway; part of it may have landed near Oslohttps://t.co/OWmHZHdnwh pic.twitter.com/oxj8lYPcnG — Robert Falla-Louvét 🔭🪐🚀 (@lanerobertlane) July 25, 2021

Expertos buscan el meteoro que cayó en Noruega

Conforme a una investigación inicial, se sugiere que la roca espacial pudo haber golpeado el suelo en una zona boscosa llamada "Finnemarka", que se encuentra a unos 60 kilómetros al oeste de Oslo.

Una campista señaló que vio la bola de fuego desde una distancia corta, pero que pensó que eran sus amigas la que le estaban jugando una mala broma.

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El análisis del meteoro sugiere que podría haber pesado al menos 10 kilogramos. Aunque no es sorprendentemente grande, el meteoro fue especial porque mucha gente lo escuchó o lo vio, según los espertos.

Morten Bilet, de la Norwegian Meteor Network, estima que probablemente el meteoro había golpeado el cinturón de asteroides de nuestro sistema solar mientras viajaba entre Marte y Júpiter.

#Norway:An "unusually large" meteor illuminated the night sky near Oslo, Norway.

The meteor lit up the sky for a brief time as if broad daylight, just after 1 a.m. A minute later a loud rumbling sound could be heard. ☄#meteor #Norway #Fireball pic.twitter.com/mmi9v9SHD0 — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 26, 2021

¿Qué es más grande un meteoro o un meteorito?

Un asteroide es más grande que un meteoroide. El tamaño es una diferencia muy importante. Mientras que los asteroides pueden llegar a tener diámetros de hasta 1,000 km (siendo más grandes que algunos de los satélites naturales de los planetas), los meteoroides raramente tienen más de 50 metros de diámetro.