Fabricantes de armas responden a la demanda de México

La Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF, por sus siglas en inglés), organización de aglutina a fabricantes de armas, respondió a la demanda que interpuso este miércoles el gobierno de México en contra de algunas empresas dedicadas a la fabricación de estos artefactos en Estados Unidos por comercio negligente.

La NFFS, sostuvo que el gobierno de México sólo busca "un chivo expiatorio" y lo culpó de ser el responsable de crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras.

Lawrence Keane, vicepresidente y asesor jurídico de la NSSF indicó que ellos respetan la ley de su país:

La actividad criminal de México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado. Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al Ejército mexicano y a las fuerzas del orden público. En lugar de buscar el chivo expiatorio en las empresas estadunidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia

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México demanda a fabricantes de armas

Hoy, el gobierno de México presentó una demanda contra varios fabricantes de armas ante una corte de Boston, en Estados Unidos por comercio negligente e ilícito “que contribuye al tráfico de armas a México y ocasiona daño directo”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En conferencia de prensa, el canciller Marcelo Ebrard aclaró que esta demanda no es contra el gobierno de Estados Unidos, del que reconocieron los esfuerzos y el ánimo para reducir y detener el tráfico ilícito de armas, sino que las acusaciones son contra particulares de fabricantes de armas.

Ante ello, la NSSF dijo que las acusaciones carecen de fundamento y qu eel gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”.

Así, la organización rechazó los alegatos de México sobre que los fabricantes de armas de fuego de Estados Unidos incurrieron en prácticas de negocio negligentes, que derivaron en cientos de miles de muertos en México en los últimos años.

Además, destacó que todas las armas de fuego que se venden al por menor dentro de los Estados Unidos se comercializan de acuerdo con las leyes federales y estatales, lo que incluye una verificación de antecedentes por parte del FBI (Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés).

La asociación reiteró que las acusaciones de tráfico transfronterizo de armas al por mayor son falsas. El vicepresidente de la NSSF consideró que la demanda presentada por un grupo de estadunidenses, entre los que está el abogado Steven Shadowen, que pugnan por el control de armas y que representa a México en el caso, es una afrenta a la soberanía estadunidense y una amenaza a los derechos de la Segunda Enmienda de los estadunidenses respetuosos de la ley para poseer y portar armas.

Esta es la respuesta de la NSSF:

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