Facebook explica qué suscitó su caída por más de 6 horas

Facebook informó que la caída global del pasado lunes se debió a un error durante un proceso de mantenimiento rutinario que une sus centros de datos, bloqueando el acceso de millones de usuarios a sus plataformas, con lo que descartó que se tratara de un hackeo a su sistema.

Facebook detalló que sus ingenieros emitieron una orden que sin querer provocó la caída de todas las conexiones de su red, "desconectando efectivamente los centros de datos de Facebook, Instagram y WhatsApp a nivel mundial".

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También causó que los trabajadores perdieran el acceso a las herramientas internas, incluidas las que utilizan los empleados de Facebook para corregir esos problemas, dijo la compañía, motivo por el cual tardaron varias horas en restablecer el servicio.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Asimismo, añadió que su herramienta de auditoría de programas tenía un error y no pudo detener el comando que causó la caída de sus plataformas.

Tras la activación de los protocolos de acceso seguro, la red troncal se puso nuevamente en línea y los servicios se restauraron en cargas gradualmente crecientes.

Las pérdidas que dejó la caída de Facebook

La caída de Facebook y las plataformas de su propiedad (Instagram, WhatsApp y Messenger) dejó sin servicio a millones de internautas en el mundo por casi siete horas, situación que la empresa vio reflejada en pérdidas económicas.

Medios especializados y agencias internacionales reportaron que en Wall Street, las acciones de Facebook llegaron a desplomarse hasta un 6 por ciento y concluyeron un 4.9 por ciento abajo al final de la sesión.

La fortuna de Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, se redujo en más de 7 mil millones de dólares por el colapso de sus plataformas, lo que representa 143 mil 850 millones de pesos, informó la agencia Bloomberg.

Por este motivo, el valor del patrimonio del dueño de Facebook bajó a 120 mil 900 millones de dólares y quedó por debajo de Bill Gates, colocándose en el quinto lugar del índice Bloomberg Billionaires.

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