Fallece Anay Beltrán Reyes, diputada federal de Morena; Esta fue su trayectoria

La Cámara de Diputados y la clase política del Estado de México se vistieron de luto este jueves tras confirmarse el fallecimiento de Anay Beltrán Reyes, diputada federal en funciones de la bancada de Morena. La noticia sobre el deceso de la legisladora mexiquense sacudió los pasillos del Palacio Legislativo de San Lázaro y generó de inmediato reacciones y mensajes de condolencia por parte de las cúpulas partidistas, compañeros de bancada y funcionarios del gobierno del Estado de México.

Entre los políticos que expresaron públicamente su pésame y solidaridad hacia los familiares de la morenista están la gobernadora mexiquense Delfina Gómez, el secretario general de Gobierno Horacio Duarte, los senadores Higinio Martínez y Ricardo Monreal, así como la diputada Dolores Padierna.

Con profunda pena despedimos a la diputada Anay Beltrán Reyes. Su inteligencia, compromiso, honestidad y trabajo por el Estado de México y por México dejaron una huella que perdurará. A su familia y seres queridos les expresamos nuestra solidaridad y un abrazo en este momento. pic.twitter.com/Kc2nFyqlVG — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 17, 2026

"Con profunda pena despedimos a la diputada Anay Beltrán Reyes. Su inteligencia, compromiso, honestidad y trabajo por el Estado de México y por México dejaron una huella que perdurará. A su familia y seres queridos les expresamos nuestra solidaridad y un abrazo en este momento", escribió Ricardo Monreal a través de su cuenta de X.

¿Quién era la diputada Anay Beltrán Reyes?

Anay Beltrán Reyes se consolidó como una figura clave del movimiento guinda en el Estado de México, específicamente del Distrito 8 federal, con cabecera en el municipio de Tultitlán. Antes de rendir protesta y asumir su curul en el Congreso de la Unión para la presente legislatura, Beltrán Reyes forjó un sólido camino en el ámbito público municipal, desempeñándose primero como regidora y posteriormente como secretaria del Ayuntamiento de Tultitlán.

Ya en San Lázaro, la diputada federal asumió responsabilidades de alta relevancia legislativa al integrarse activamente como secretaria e integrante de comisiones estratégicas, entre las que destacaban la Comisión de Reforma Política-Electoral y la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Su labor se enfocó en el fortalecimiento institucional, el impulso a la democracia participativa y la gestión de recursos para el desarrollo de la infraestructura y el bienestar de las familias mexiquenses, dejando un legado de trabajo parlamentario que hoy es recordado por sus compañeros de bancada.

INE dedica un minuto de silencio por muerte de Anay Beltrán

En el INE se guardó un minuto de silencio en honor a la diputada Anay Beltrán.

Paradójicamente, la moción no fue solicitada por Morena sino por el PRI, cuyo representante, Emilio Suárez, reprochó al morenista Carlos Díaz estar más preocupado por la grilla que por la pérdida de una legisladora.