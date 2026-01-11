Suman tres policías muertos por ataque armado en Zamora durante patrullaje

La violencia volvió a golpear a la corporación policial de Zamora . La tarde de este sábado se confirmó el fallecimiento del Policía Municipal que había resultado gravemente herido durante la agresión armada, con lo que el número de policías muertos por este ataque se elevó a tres.

Mueren tres policías tras ataque armado en Zamora

El elemento lesionado perdió la vida en la sala de urgencias del Hospital Jardinadas, a donde había sido trasladado tras el atentado perpetrado por sujetos fuertemente armados.

El oficial fue identificado como Luis Manuel Mendoza Montalvo, quien luchó por varias horas por su vida debido a la gravedad de las heridas, sin que los esfuerzos médicos lograran salvarlo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas, cuando los policías realizaban recorridos de vigilancia sobre las calles Niños Héroes y Corregidora, como parte de sus labores habituales de patrullaje.

Emboscada en #Michoacán | Asesina a dos policías municipales



La madrugada de este sábado, la violencia volvió a sacudir a #Zamora. Un grupo de sicarios con armas de grueso calibre emboscó a una patrulla de la Policía Municipal en la colonia Jardines de Catedral, dejando un saldo…

En ese punto, fueron sorprendidos por un grupo de delincuentes que, sin mediar palabra, abrieron fuego de manera directa contra la unidad policial para después darse a la fuga.

En el lugar del ataque perdieron la vida de manera inmediata los policías Israel Reyes Castillo y Roberto Alfredo Bravo García, mientras que su compañero Luis Manuel Mendoza Montalvo fue auxiliado por paramédicos y trasladado de urgencia a un hospital, donde finalmente falleció horas después.

Localizan vehículo presuntamente relacionado con el ataque a policías

Tras el atentado, las autoridades localizaron sobre la avenida Juárez, a la altura de la colonia Ejidal Sur, un vehículo Kia Forte color blanco, con placas TMV-64-69 del estado de Oaxaca , presuntamente relacionado con los agresores.

La unidad presentaba sangre dentro y fuera. En el mismo sitio también fue asegurado un rifle, una caja con ponchallantas y un chaleco táctico, indicios que ya forman parte de la carpeta de investigación.

La Fiscalía General del Estado informó que continúa con las investigaciones correspondientes para esclarecer este triple homicidio, identificar a los responsables y determinar la mecánica exacta de los hechos.

En tanto, el Gobierno Municipal de Zamora condenó enérgicamente el ataque y expresó su solidaridad y respaldo a las familias de los policías caídos, a quienes reconoció por haber perdido la vida en el cumplimiento de su deber.

