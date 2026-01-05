Intentó violar a la hija de su pareja que tiene síndrome de Down en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) logró que un juez dictara prisión preventiva contra R.I.V.C., alias “El Ruru”, acusado de intento de abuso sexual contra una mujer con síndrome de Down en Etla, Oaxaca.

Los hechos ocurrieron el 22 de diciembre de 2025, al interior de una vivienda ubicada en Santo Tomás Mazaltepec, municipio de Etla. De acuerdo con las investigaciones, la víctima —una mujer adulta cuya identidad se mantiene en reserva— fue sometida y sufrió un intento de agresión sexual .

El agresor sexual vivía con la madre de la víctima en Oaxaca

Uno de los puntos más delicados del caso es que el presunto agresor mantenía una relación de concubinato con la madre de la víctima, lo que le permitía estar dentro del domicilio familiar y tener acceso directo a ella.

· Las investigaciones establecen que el imputado mantenía una relación de concubinato con la madre de la… pic.twitter.com/sB8IbB6qRZ — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) January 5, 2026

Según los datos recabados, testigos sorprendieron a “El Ruru” en el momento del ataque, por lo que intervinieron de inmediato y lograron detenerlo. Posteriormente, fue entregado a la autoridad municipal, que a su vez lo puso a disposición de la Fiscalía.

La rápida intervención evitó que la agresión se consumara, sin embargo, el hecho dejó una profunda huella emocional y expuso una situación de vulnerabilidad extrema para la víctima .

Tras ser presentado ante un juez, la FGEO expuso los datos obtenidos durante la investigación ministerial, los cuales fueron suficientes para que la autoridad judicial calificara como legal la detención.

Luego de analizar las pruebas, el juez determinó que el imputado deberá permanecer en prisión preventiva justificada, debido a la gravedad del delito y al riesgo que representa para la víctima. Además, se fijó un plazo de dos meses para continuar con la investigación complementaria.

El delito que se le imputa es Tentativa de Violación Equiparada Agravada, una conducta considerada grave, sobre todo cuando la víctima es una persona con discapacidad.

Protección para víctimas con discapacidad en Oaxaca

La Fiscalía de Oaxaca informó que este tipo de casos son atendidos por equipos multidisciplinarios, con el objetivo de garantizar procesos más sólidos y sensibles, especialmente cuando se trata de mujeres, niñas, niños y personas con discapacidad.

Autoridades llamaron a denunciar cualquier tipo de abuso, especialmente cuando ocurre dentro del entorno familiar, donde muchas veces estos casos permanecen ocultos.