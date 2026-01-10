VIDEO |Zamora: ataque armado deja dos policías muertos y un lesionado durante patrullaje

Un ataque armado ocurrido durante las primeras horas de este sábado en el municipio de Zamora resultó en el fallecimiento de dos integrantes de la Policía Municipal y dejó a un tercer uniformado con lesiones de gravedad.

Ataque en Zamora deja dos policías muertos y uno gravemente herido

El ataque se produjo cuando los efectivos realizaban labores de vigilancia y patrullaje por las inmediaciones de la colonia Jardines de Catedral, momento en el cual fueron interceptados por un comando de civiles que portaban armamento de alto poder.

Los hechos se desencadenaron específicamente en la intersección que forman las vialidades Corregidora y Niños Héroes. En ese punto, los oficiales fueron sorprendidos por ráfagas de disparos que impactaron de forma directa contra la patrulla en la que se desplazaban.

La madrugada de este sábado, la violencia volvió a sacudir a #Zamora. Un grupo de sicarios con armas de grueso calibre emboscó a una patrulla de la Policía Municipal en la colonia Jardines de Catedral, dejando un saldo… pic.twitter.com/hQOKujZ9vj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 10, 2026

Atacantes huyen tras emboscar a patrulla utilizando armamento de alto poder

Los agresores, tras consumar la ofensiva, emprendieron la huida de la escena, dejando tras de sí una unidad oficial con daños severos tanto en la carrocería como en los cristales debido a la intensidad de los proyectiles recibidos.

Ante el reporte del atentado, se activó una respuesta inmediata por parte de diversas corporaciones de seguridad y servicios de emergencia. Al arribar al sitio, los socorristas de la organización Rescate y Salvamento procedieron a evaluar a los involucrados, determinando que dos de ellos ya no presentaban signos vitales. Los agentes que perdieron la vida en cumplimiento de su deber fueron identificados posteriormente como Israel Reyes Castillo y Roberto Alfredo Bravo García.

Por otro lado, el oficial Luis Manuel Mendoza Montalvo, quien sobrevivió a la agresión, pero resultó herido, recibió las primeras atenciones médicas en el lugar de los hechos. Acto seguido, fue trasladado de urgencia a una clínica privada de la región para ser intervenido por especialistas. Actualmente, el uniformado lesionado permanece internado y cuenta con un dispositivo de seguridad para resguardar su integridad física mientras se recupera.

Operativo de seguridad busca localizar a los responsables del doble homicidio

La situación derivó en una movilización masiva de fuerzas de seguridad pública y federales. Efectivos de la Guardia Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional se desplegaron por los sectores circundantes con el objetivo de localizar a los responsables del doble homicidio.

Durante este operativo interinstitucional, se reportó el hallazgo de un automóvil Kia de tonalidad blanca que se encontraba abandonado sobre la Avenida Juárez, frente a una clínica de hemodiálisis. La unidad presentaba manchas de sangre en su interior y se localizó una prenda de protección táctica en las proximidades del vehículo.

Peritos de la Fiscalía General del Estado, pertenecientes a la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, se encargaron de procesar los sitios vinculados al crimen. Recolectaron evidencias y realizaron el levantamiento de los cuerpos para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Aunque el vehículo presuntamente utilizado por los sicarios fue asegurado por las autoridades, hasta el momento no se han reportado detenciones vinculadas a esta agresión contra el cuerpo policial zamorano.

