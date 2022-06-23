Al menos 1,030 fallecidos y 1,500 heridos por sismo en Afganistán

En el distrito más afectado de Afganistán, el 70 % de las viviendas quedaron destruidas o dañadas por el sismo, mientras los equipos de rescate tratan de localizar a supervivientes bajo los escombros. El número de fallecidos podría aumentar.

"Creemos que cerca de 2 mil casas han quedado destruidas", dijo en Kabul el coordinador humanitario de las Naciones Unidas para Afganistán, Ramiz Alakbarov.

El sismo sorprendió a la gente mientras dormía, con escaso tiempo para huir de sus viviendas de adobe en las remotas provincias orientales de Khost, donde se registró el epicentro, o Paktika, la más afectada por la tragedia.

El número de fallecidos asciende a 1,030, pero las autoridades advierten de que las cifras podrían aumentar a medida que avanzan las labores de rescate, mientras como manda la tradición islámica los entierros masivos comenzaron, sin tiempo a velar al cadáver.

Los sobrevivientes prepararon rápidamente a los muertos del distrito, entre los que había niños y un bebé. Las autoridades temen que en los próximos días puedan aparecer más fallecidos.

Difícil recopilar información exacta en una zona montañosa.

“Es difícil recopilar toda la información exacta porque es una zona montañosa”, dijo Sultan Mahmood, jefe del distrito de Speray. “La información que tenemos es la que hemos recopilado de los residentes en esas zonas”.

El coordinador humanitario de las Naciones Unidas para Afganistán, Ramiz Alakbarov resaltó que el número de personas desplazadas sería mucho mayor, ya que "el tamaño medio de una familia afgana es de al menos siete u ocho personas" y que a veces varias familias viven en una sola casa.

Sobrevivientes excavaban a mano las aldeas del este de Afganistán.

Los sobrevivientes excavaban a mano este jueves en las aldeas del este de Afganistán que quedaron reducidas a escombros por el potente sismo que tuvo una profundidad de apenas 10 kilómetros. Los terremotos poco profundos suelen causar más daños.

La Unión Europea (UE) pidió "asistencia internacional” para Afganistán tras el terremoto que ha dejado más de 1,000 muertos en el país, que se encuentra en manos de los talibanes desde agosto pasado.

Ocho camiones con comida y otros artículos de primera necesidad, procedentes de Pakistán, llegaron a Paktiká, explicó el jueves el vocero del grupo, Zabihullah Mujahid, en Twitter. Además, dos aviones de ayuda humanitaria de Irán y otro de Qatar aterrizaron en el país, agregó.

El país sigue enfrentándose a una de las peores crisis humanitarias del mundo.

"El terremoto se produce en un momento en que el país sigue enfrentándose a una de las peores crisis humanitarias del mundo, con necesidades a gran escala, desplazamientos y una grave crisis alimentaria”, externaron en un comunicado conjunto el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic.

El desastre causado por el sismo infligió más penurias a una nación donde millones de personas viven en condiciones de hambruna y de pobreza, y donde el sistema de salud se ha ido deteriorando desde que el Talibán retomó el poder hace casi 10 meses, tras el retiro de las tropas de Estados Unidos y la OTAN.

El ascenso del grupo cortó el vital financiamiento internacional, y la mayor parte del mundo ha rechazado al nuevo gobierno.

Muertes por inundaciones

Mientras tanto, el canal afgano Tolo News informó que al menos 400 personas murieron en las últimas horas debido a las inundaciones que han azotado diferentes provincias del país.