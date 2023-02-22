Tras fallo contra García Luna siguen Fox y Calderón: Ignacio Mier

Ciudad de México. Para el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, con el veredicto emitido en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, ahora deben ser investigados los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

Y es que para el morenista el testimonio de los testigos durante el juicio salpica a esas dos administraciones y si tuvo valor para enjuiciar a uno debe tener valor la investigar a otros.

“Valdría la pena reflexionar en algo como mexicanos, como ciudadanos, que él tenía jefes, superiores, que los propios testigos dieron información que los involucra directamente a dos ex presidentes de la República: Vicente Fox y a Felipe Calderón. Habría que ver cuál es la reacción que sigue la justicia norteamericana con relación a los testimonios, si tienen valor y fueron suficientes para encontrar culpable a García Luna de cinco crímenes, pues deberían tener el mismo valor para quienes participaron junto con un García Luna en la instrumentación de la política de seguridad en el país”, enfatizo Mier.

El coordinador de Morena justificó si en México no se inició un juicio contra García Luna fue porque Estados Unidos se lo gano a justicia mexicana.

Adelanto que el área jurídica de su grupo parlamentario ya analiza que procede para la justicia mexicana después de que en Estados Unidos se dicte la sentencia en contra del exsecretario de seguridad pública.

“Sigue Calderón”, gritan diputados de Morena

En plena sesión, un grupo de legisladores morenistas se apostó en el recinto con pancartas en las que hicieron alusión a las acusaciones de sobornos y narcotráfico que hicieron testigos en contra el ex secretario de Seguridad Publica en el juicio que se realizó en Nueva York.

Los legisladores enarbolaron el grito “Sigue Calderón”.

Cuando la notifica del veredicto de culpable de García Luna de corrió como pólvora, diputados de Morena manifestaron su beneplácito y exclamaron justicia para víctimas del crimen organizado en México.