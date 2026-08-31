Fotos atractivas, precios bajos y citas peligrosas: así engañan a compradores de autos en Jalisco

La Fiscalía de Jalisco alertó sobre una nueva modalidad de robos violentos relacionada con falsas ventas de autos por medio de internet, en la cual los delincuentes publican fotografías atractivas y ofrecen vehículos con precios muy por debajo del valor de mercado para llamar la atención de posibles compradores.

Cómo operan los delincuentes en falsas ventas de autos por internet en Jalisco

Además, los responsables utilizan supuestos descuentos con el objetivo de convencer a más personas de iniciar una negociación. Después, buscan llevar a las víctimas a sitios con poca iluminación, escasa afluencia de personas y, hasta en algunos casos, durante la noche, explicó Salvador González de los Santos, fiscal de Jalisco.

Modus operandi y zonas de riesgo para compradores

“Cuando las víctimas acceden a ir a estos lugares, de forma inesperada llegan personas armadas que les roban sus pertenencias e incluso se ha documentado que, al resistirse, algunas personas han resultado lesionadas”, afirmó el fiscal.

Casos y antecedentes de violencia en Guadalajara por supuestas ventas de autos

La Fiscalía informó que durante los últimos meses recibió denuncias de al menos 12 casos relacionados con este modus operandi. Las autoridades también recordaron un homicidio ocurrido el año pasado en la colonia Insurgentes, en Guadalajara.

En ese caso, un hombre acudió con su familia para comprar un auto. Durante el encuentro, un agresor identificado como Rodrigo “N” lo atacó con un arma de fuego para quitarle el dinero que llevaba destinado a la compra del vehículo. La víctima murió frente a sus familiares. El sujeto agresor ya está en prisión, explicó el fiscal.

Recomendaciones de la Fiscalía de Jalisco para una compra segura de vehículos

Ante esta situación, las autoridades recomendaron tomar medidas de seguridad antes de acudir a una cita con un supuesto vendedor de automóviles. Los compradores deben elegir lugares públicos, seguros y bien iluminados para revisar el vehículo.

También aconsejaron acudir acompañados y evitar llevar grandes cantidades de dinero durante el primer encuentro. Además, resulta importante verificar la identidad de la persona que ofrece el automóvil antes de avanzar en la negociación.

Cuando la venta la realiza un particular, el comprador debe confirmar que el vehículo se encuentre en el domicilio o negocio del vendedor. Asimismo, debe comprobar que la persona que ofrece la unidad sea realmente su propietaria.

