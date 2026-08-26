Rancho del terror: hallan indicios de tortura en Tlajomulco, Jalisco

Una llamada anónima llevó a un grupo de familiares que buscan a personas desaparecidas hasta un rancho en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Lo que encontraron dejó indicios de actos de tortura.

El sitio está sobre la calle Antonio Martínez, cerca de José Fierro y del rancho Los Ramírez, en la zona conocida como El Tecolote.

El colectivo "Hasta Encontrarles" acudió luego de recibir información sobre una posible persona privada de la libertad.

¿Qué encontraron los buscadores en la finca?

De acuerdo con el testimonio de Monse Vizcarra, familiar de personas desaparecidas, el lugar estaba prácticamente solo y tenía varias brechas que dificultaban llegar hasta el punto.

Al ingresar comenzaron a encontrar distintos objetos que levantaron sospechas: ponchallantas, tablas, ropa quemada, varios pares de tenis, una prótesis, tambos con varillas, manchas de sangre y casquillos.

Los familiares consideran que algunos de estos elementos podrían estar relacionados con actos de tortura, aunque esto todavía debe ser confirmado por las autoridades.

¿El rancho de Tlajomulco era un sitio de tortura?

Hasta ahora, no existe una confirmación oficial de que el inmueble haya funcionado como centro de tortura.

La Fiscalía del Estado de Jalisco ya aseguró la finca y mantiene abierta una investigación para determinar qué actividades se realizaban en el lugar.

Entre las líneas que se investigan está la posibilidad de que haya sido utilizado como casa de seguridad, centro de adiestramiento o sitio de tortura por parte del crimen organizado.

Personal de la Vicefiscalía Regional ya trabaja en el sitio con georradar y binomios caninos, debido a la posibilidad de encontrar indicios que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

Por el momento, la Fiscalía ha informado que no se ha localizado ningún cuerpo dentro del rancho.

La investigación continúa y serán los peritajes los que determinen qué ocurrió en este punto de Tlajomulco y si existe alguna relación con personas desaparecidas.