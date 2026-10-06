“Por si no traen cambio”... Alertan por falsos sacerdotes en Chiapas que piden donaciones hasta con terminal bancaria

La Iglesia Católica alertó en Chiapas por personas que presuntamente se hacen pasar por sacerdotes o integrantes del clero para pedir dinero a nombre de parroquias.

El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, José Francisco González González, informó que ya recibieron reportes de este tipo de situaciones en Villaflores y Tuxtla Gutiérrez.

¿Cómo operan los falsos sacerdotes en Chiapas?

De acuerdo con el arzobispo, uno de los casos detectados ocurrió en una parroquia de Villaflores, donde una persona se presentó como sacerdote y comenzó a solicitar donativos.

Pero el modus operandi llamó especialmente la atención, los sujetos no solo recorren viviendas para pedir dinero, sino que incluso llevan terminales bancarias para cobrar con tarjeta.

"Se reportó al menos de la parroquia de de Villaflores de Señor de Esquipulas y Santa Caterina, pidiendo dinero incluso con terminal terminal bancaria para que las personas allá pusieran su donativo, cosa que es totalmente falsa y es una extorsión. Entonces sí exhortamos a la comunidad que no se dejen engañar por falsos sacerdotes o falsos laicos que andan pidiendo dinero para las cuestiones de Iglesia", explicó José Francisco González.

La Arquidiócesis señaló que estas solicitudes no corresponden a colectas autorizadas por la Iglesia y advirtió que podrían tratarse de intentos de engaño para obtener recursos.

¿Cómo saber si un sacerdote realmente pertenece a la Iglesia?

Ante cualquier persona que solicite dinero a nombre de una parroquia, la recomendación es no entregar recursos de inmediato y verificar primero su identidad.

Los fieles pueden comunicarse directamente con la parroquia mencionada o acercarse a las autoridades eclesiásticas para confirmar si existe alguna colecta o solicitud de apoyo.

La Iglesia también pidió reportar cualquier comportamiento sospechoso, especialmente cuando se utilice el nombre de una parroquia, sacerdote o actividad religiosa para pedir dinero.

El llamado busca evitar que los creyentes sean víctimas de posibles fraudes y que recursos destinados a obras religiosas o ayuda social terminen en manos de personas ajenas a las comunidades.

¿Dónde denunciar a un falso sacerdote en Chiapas?

Si una persona se presenta como sacerdote y solicita dinero a nombre de una parroquia, los fieles pueden reportar el caso directamente ante la parroquia involucrada o la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, para que se verifique si realmente pertenece a la Iglesia.

Si hubo entrega de dinero mediante engaños, cobros con tarjeta o algún otro posible delito, también se puede acudir ante las autoridades de seguridad o la Fiscalía correspondiente para presentar una denuncia.

La recomendación es conservar cualquier evidencia disponible, como recibos, comprobantes de pago, fotografías, mensajes, números telefónicos o datos de la persona que realizó la solicitud.