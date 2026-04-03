Juegan con la fe: alertan por falsos sacerdotes en Puebla y toman un templo

La Arquidiócesis de Puebla lanzó una alerta a la población tras detectar la presencia de personas que se hacen pasar por sacerdotes católicos en una comunidad del estado.

De acuerdo con el comunicado oficial, el caso se registró en la comunidad de San Pedro, Benito Juárez, perteneciente a la parroquia de San Jerónimo Coyula, en Atlixco, donde incluso uno de los implicados habría ocupado de manera indebida un templo.

¿Dónde están operando los falsos sacerdotes en Puebla?

Según la Arquidiócesis de Puebla, el grupo fue visto en la zona de San Pedro, donde realizaron actos religiosos como procesiones y celebraciones.

El grupo de farsantes estaría conformado por un obispo, dos sacerdotes y un diácono. Lo más grave, señala la Iglesia, es que al menos uno de ellos está utilizando un templo católico sin autorización.

¿Por qué es ilegal hacerse pasar por sacerdote?

La Iglesia explicó que estas personas no pertenecen a la Iglesia católica ni cuentan con licencias ministeriales, por lo que sus actividades son consideradas fraudulentas.

Además, en México los templos religiosos forman parte del patrimonio federal, por lo que su uso está regulado por la ley y solo puede ser administrado por la asociación religiosa correspondiente.

Esto significa que no pueden celebrar misas válidas, no pueden realizar sacramento ni emitir documentos oficiales religiosos.

La Arquidiócesis de Puebla fue clara al advertir que todos los actos realizados por estas personas son inválidos, incluyendo:



Bautismos

Confirmaciones

Matrimonios

Misas

También cualquier documento que entreguen, como constancias o actas, no tiene ningún valor legal ni religioso.

¿Qué hacer para no caer en engaños de sacerdotes falsos?

Ante este tipo de situaciones, autoridades religiosas recomiendan:



Acudir únicamente a parroquias reconocidas

Verificar que el sacerdote esté asignado oficialmente

Evitar participar en celebraciones fuera de templos autorizados

Denunciar cualquier actividad sospechosa

La Arquidiócesis de Puebla informó que ya inició acciones legales para recuperar el templo y frenar estas prácticas. Además, aseguró que se están tomando medidas para proteger a la comunidad y evitar que más personas sean engañadas.

Este tipo de casos no solo representa un fraude, también puede afectar directamente a personas que buscan realizar trámites religiosos importantes. Por eso, la recomendación es mantenerse informado y acudir siempre a fuentes oficiales para evitar problemas legales o religiosos a futuro.