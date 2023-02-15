Faltar al trabajo por menstruación: CDMX avanza en el permiso laboral

Este martes 14 de febrero, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión para modificar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el objetivo de volver obligatorio el permiso con goce de sueldo a personas con dolores durante la menstruación.

Esta iniciativa de reforma vuelve una obligación a los patrones de la CDMX otorgar un permiso de dos días al mes a las mujeres trabajadoras, o cualquier persona menstruante que haya sido diagnosticada con dismenorrea primaria o secundaria incapacitante.

Por impulso de la diputada por la bancada de Morena, Alicia Medina Hernández, se especificó en que este permiso deberá ser con sustento profesional, pues deberá ser autorizado mediante un certificado médico emitido por especialistas en ginecología que avalen el padecimiento.

🏛️✅ El #CongresoCDMX aprobó la propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión en materia de permisos laborales. Esta reforma tiene dos objetivos: apoyar a mujeres trabajadoras diagnosticadas con dismenorrea incapacitante y promover la prevención del cáncer de próstata. pic.twitter.com/Nyn5EgodJx — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) February 14, 2023

De igual forma se especificó que será preponderante que el certificado médico sea procedente de una institución afiliada al Sistema Nacional de Salud.

Esto con el objetivo de que el permiso sea otorgado a las personas menstruantes que realmente lo necesiten, por lo que deberá estar diagnosticada con dismenorrea incapacitante.

"Es urgente dejar de normalizar el dolor de las personas que menstrúan, quienes se ven obligadas a realizar sus actividades cotidianas aún con una condición física que en ocasiones las incapacita física e intelectualmente", mencionó Alicia Medina este martes.

Por otro lado, la iniciativa no solo involucra permisos para faltar al trabajo por dolores menstruales, sino que es una modificación para evitar que los patrones despidan a cualquier persona por una cuestión de género y que se otorguen permiso de faltar una vez al año para realizar exámenes de mastografía y papanicolau para mujeres; y de próstata para hombres.

Faltar al trabajo por menstruación: CDMX avanza en el permiso laboral

¿Qué es la dismenorrea primaria y secundaria?

La dismenorrea es el nombre que reciben los periodos menstruales dolorosos y existen dos tipos: primaria y secundaria.

En el caso de la dismenorrea primaria, esta hace referencia al tipo de dolor menstrual más común, el cual suele aparecer al comienzo de la menstruación y con dolor en la parte inferior del abdomen, además de provocar malestar general, fatiga, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de espalda e incluso dolor de cabeza.

Por otro lado, la dismenorrea secundaria hace referencia a los mismos dolores pero asociados con una enfermedad pélvica. Además suele ser más pesado y continuo, presente en mujeres de más de 30 años que ya han tenido hijos.

