En Congreso de CDMX proponen productos de higiene menstrual gratis

En el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), legisladores buscan que las autoridades capitalinas garanticen que productos de higiene menstrual sean gratis para las mujeres.

La propuesta, que presentó al Pleno del Congreso de la CDMX, el diputado del PRI, Fausto Zamorano, incluye también que las autoridades de salud de la capital ejecuten campañas de difusión e información sobre el acceso gratuito a productos de higiene menstrual y su uso seguro y adecuado.

Para ello, quedaría asentado en la propia Ley de Salud que los productos de higiene menstrual son aquellos artículos diseñados para la protección de las mujeres y personas durante su periodo menstrual, como la copa, toallas sanitarias, tampones y ropa interior reutilizable.

Mujeres no pueden acceder a productos de higiene menstrual

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 43% de niñas y adolescentes mexicanas prefieren quedarse en casa que ir a la escuela durante su periodo menstrual.

Además, el 84% no conoce la información necesaria sobre prácticas de higiene menstrual, y no sabe cómo cuidar su cuerpo durante la menstruación para vivir esta etapa de manera digna, puesto que no cuentan con datos o significados precisos sobre el tema.



La @Hacienda_Mexico propone quitar #IVA a productos de higiene menstrual para 2022https://t.co/I7GYn1dDcy — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 9, 2021

Cabe mencionar, dijo, que sólo el 5% de los niños y adolescentes están informados al respecto, y, de modo similar, el 5% de padres varones hablan con sus hijas sobre la menstruación, productos de higiene menstrual y todo lo que conlleva este proceso.

En 2021, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que los productos de higiene menstrual tendrán tasa cero por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma que obliga a autoridades sanitarias y educativas a dar gratis productos de higiene menstrual , como toallas sanitarias, tampones y copas menstruales.