VIDEO: Familia graba a un tiburón blanco rondando su barco

Una familia en Massachusetts, Estados Unidos, grabó el momento en que un tiburón blanco se acercó a su barco y nadó durante unos segundos muy cerca de ellos, hasta que el animal continuó su paso y desapareció entre el mar.

La familia es originaria de Iowa y se encontraban en el barco pescando peces y langostas, cuando de pronto el tiburón blanco salió de la nada, por lo que el capitán de la embarcación redirigió el barco para que pudieran grabarlo mejor.

En redes sociales se volvió viral el video compartido por la familia, donde aparece el gran tiburón blanco y una de las personas que iba en el barco gritó sorprendido por el tamaño del animal.

“Santo cielo, esa cosa es enorme, amigo. Es como de 15 pies. Esa cosa es enorme”, se escuchó decir a uno de los tripulantes.

Por su parte, el capitán del barco, David Stramatis, indicó que la familia lejos de estar asustada, se emocionó por el avistamiento de un enorme tiburón blanco, ya que aunque son comunes, pocas veces pueden verse tan de cerca.

“Estaban encantados, les hizo el viaje. No solo pescaron un montón de pescado y langosta para la cena, sino que tuvieron un increíble bonus, Lejos de estar asustados, estaban emocionados cuando entre el agua vieron la aleta del tiburón”.

Añadió que “Es increíblemente satisfactorio poder mostrarle a la gente tantos recursos naturales. Este es un animal majestuoso, hermoso y enorme, verlo así de cerca, para las personas es un evento único en la vida, Cuando llego a estar ahí para eso, es mucho más gratificante”.

¿Qué hacer si encuentras un tiburón en el mar?

De acuerdo con Richard Peirce, experto en tiburones y ex presidente de la organización británica Shark Trust, dio algunas recomendaciones sobre qué hacer si encuentras a un tiburón mientras estás en el mar.

El experto recomendó que sí ves a un tiburón intentes no entrar en pánico y mantener la calma, ya que si empiezas a chapotear solo atraerás más el interés del tiburón.

Así que intenta retroceder con calma, sin chapotear demasiado: “Debes tratar de mantener a la vista al animal y tratar de nadar lenta y suavemente hacia atrás y llegar a aguas someras”.

Sin embargo, Pierce agregó que las probabilidades de salir ileso de un ataque de un tiburón son muy bajas.

